Экологические пробы с мест падения обломков «Союза» сочли нормальными

Экологические пробы почвы и воздуха с мест падения обломков ракеты «Союз ФГ», потерпевшей аварию при взлете с Байконура, соответствуют норме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута Атамкулова.

По его словам, предварительные анализы, взятые после обнаружения первой и второй ступеней, «идеально чистые». «Сами понимаете, 47 км высота. Полностью топливо сгорело, керосин тем более, там соединение с кислородом», — пояснил он.

Атамкулов добавил, что пробы взяты на каждом месте падения обломков. В частности, на месте падения шароблока (часть разгонного двигателя) недалеко от Жезкагана было взято 92 пробы, уточнил министр. По его словам, были собраны практически все обломки ступеней ракеты-носителя.

Авария ракеты-носителя «Союз ФГ» произошла 11 октября на 119-й секунде полета. Экипаж в составе космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга в спасательной капсуле успешно приземлился в Казахстане. Космонавтов было решено не госпитализировать, их состояние нормальное. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, отправить Овчинина и Хейга в космос теперь планируется весной.

Глава NASA Джим Брайденстайн после аварии «Союза» заявил о необходимости иметь альтернативные варианты пилотируемых космических кораблей. При этом он выступил за продолжение сотрудничества России и США и выразил надежду на очередной запуск «Союза». Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что госкорпорация сделает все возможное, чтобы не допустить перевода МКС в беспилотный режим.