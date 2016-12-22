Глава NASA заявил о необходимости альтернативы «Союзам» после аварии

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил о необходимости иметь альтернативные варианты пилотируемых космических кораблей после аварии «Союза»

Джим Брайденстайн (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В разговоре с журналистами на следующий день после аварии стартовавшего с Байконура космического корабля «Союз МС-10» глава NASA заявил, что полностью уверен в дальнейших перспективах сотрудничества России и США в космосе.

«Я рассчитываю, что наша совместная работа будет развиваться и дальше», — заявил Брайденстайн, который, по его словам, обсуждал случившееся с вице-президентом США Майком Пенсом. При этом глава NASA указал на необходимость наличия альтернативного способа отправлять людей к МКС, сообщает агентство Bloomberg.

Брайденстайн предположил, что и следующий полет с участием американского астронавта будет осуществлен на корабле российского производства. По его мнению, откладывать следующий пилотируемый запуск не придется. «Мы очень хорошо понимаем, что произошло. Теперь мы пытаемся разобраться, почему это случилось», — добавил он.

Накануне на МКС должны были отправиться на корабле «Союз МС-10» российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Однако при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. В результате космонавтам пришлось эвакуироваться в аварийной капсуле, а обломки ракеты упали в Карагандинской области Казахстана.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, отправить Овчинина и Хейга в космос теперь планируется весной.

Американские астронавты отправляются в космос на российских ракетах после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. Ее причиной стали как выработка ресурсов космических кораблей, так и большие траты на их обслуживание.