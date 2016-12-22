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В NASA выразили надежду на новый запуск экипажа на «Союзе» после аварии
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В NASA выразили надежду на новый запуск экипажа на «Союзе» после аварии
Политика, 00:22
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В NASA выразили надежду на новый запуск экипажа на «Союзе» после аварии
Команда «Роскосмоса» сделала все правильно при возникновении нештатной ситуации во время пуска «Союза-ФГ» с пилотируемым кораблем, уверен глава NASA. После аварии сотрудничество России и США в космосе нужно продолжать, считает он
Джим Брайденстайн (Фото: Gerald Herbert / AP)

Директор американского ​Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ​Джим Брайденстайн заявил о своей вере в то, что после аварии с ракетой «Союз-ФГ» российская и американская стороны в будущем вновь произведут запуск пилотируемого корабля к МКС на ракете «Союз». Об этом он сообщил ​в интервью, размещенном в официальном YouTube-канале «Роскосмоса».

Даже после случившегося при последнем запуске ракеты Россия и США, как считает Брайденстайн, должны продолжать сотрудничество. «Наблюдая за тем, как начали действовать [после аварии] мой коллега, главный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, и его команда, я [могу сказать], что действительно уверен: они все сделали правильно. У них нужные люди были в нужных местах», — отметил директор NASA. После возникновения нештатной ситуации при запуске «Союза-ФГ» команда «Роскосмоса», по словам Брайденстайна, «работала плечом к плечу с командой NASA как на краю космоса, так и за пультом».

«Наши отношения прочны», — заверил он, подчеркнув, что вместе Россия и США «могут сделать больше, чем если бы действовали отдельно». «Они [русские] это признают, и мы это признаем», — добавил Брайденстайн, заметив, что в дальнейшем специалисты NASA готовы предоставлять всю информацию, которая необходима для расследования произошедшей аварии.

«Мы хотим убедиться, что когда будет очередной запуск — а я верю, что мы опять произведем запуск на ракете «Союз» — мы будем понимать, в чем была проблема, что она решена и что мы можем вместе произвести очередной запуск и добиться успеха», — резюмировал глава американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

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Команде центра управления полетами «Роскосмоса» Брайденстайн также выразил крайнюю благодарность за то, что находившиеся в момент аварии на борту пилотируемого корабля американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин вернулись домой невредимыми.

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Авария на старте ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла 11 октября. Корабль должен был доставить экипаж, состоявший из российского космонавта и американского астронавта, на МКС. При возникновении нештатной ситуации с ракетой на корабле автоматически сработала система спасения, ее двигательная установка на момент аварии была сброшена, капсула, в которой находились Овчинин и Хейг приземлилась в Казахстане. При аварийной посадке космонавт и астронавт испытали перегрузку от 6 до 8g. Источник РБК в «Роскосмосе» отмечал, что она не несет сильного вреда здоровью. Гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин, который сразу же после аварии отправился на место происшествие, в разговоре с РБК отмечал, что «система аварийного спасения продемонстрировала исключительную надежность».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: NASA , «Роскосмос» , Ракета «Союз»
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