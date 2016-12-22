Рогозин пообещал отправить переживший аварию экипаж «Союза» в космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что находившиеся на борту потерпевшего аварию космического корабля «Союз МС-10» члены экипажа полетят в космос снова весной. Об этом он сообщил в Twitter.

Он добавил, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг прилетели в Звездный городок в Московской области.

Ранее спасатели и врачи сообщили, что состояние членов экипажа «Союза» нормальное. В Федеральном медико-биологическом агентстве уточнили, что космонавтам не требуется медикаментозное лечение.

Экипаж пережил перегрузки около 6,7g.

«Союз МС-10», стартовавший с Байконура 11 октября, должен был доставить на МКС космонавта, астронавта и контейнер с грузом. На 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ». Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения.

Следователи завели уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).