ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,36 65,06 EUR Нал. 76,74 75,43 USD Бирж. 65,65 -0,47 EUR Бирж. 76,00 -0,42 USD ЦБ. 65,75 -0,22 EUR ЦБ. 76,05 -0,45 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6726,20 +358,30 IMOEX 2389,05 -0,58% RTSI 1146,72 +0,47% Brent 80,33 +0,14% DJIA 25245,64 -0,37% Nasdaq 7430,63 -0,89%
Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за ситуации с Константинополем
Лента новостей
Нетаньяху заявил о возможности признания Австралией столицы Израиля 01:08, Политика В ЕС не исключили провал переговоров с Великобританией о Brexit 00:41, Политика Сборная Англии выиграла у Испании в матче Лиги наций 00:33, Спорт Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за ситуации с Константинополем 00:32, Политика Минюст начал работу над законопроектом об УДО для беременных женщин 00:08, Общество Спрос на жилье бизнес-класса в Москве вырос на 18% 00:00, Бизнес Аудитория киберспорта в России превысила 10 млн человек 00:00, Технологии и медиа Минфин доверился Bloomberg при расчете дивидендов госкомпаний 00:00, Экономика Помпео посетит Турцию после Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста 15 окт, 23:55, Политика CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе 15 окт, 23:48, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 15 окт, 23:45, РБК и Schneider Electric В РПЦ заявили о «самоликвидации» Константинополя как центра православия 15 окт, 23:31, Общество Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля 15 окт, 23:10, Политика Кремль рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию 15 окт, 23:01, Политика Российские военные рассказали о похищении 700 человек боевиками в Сирии 15 окт, 22:52, Политика В РПЦ заявили о поддержке Минском разрыва отношений с Константинополем 15 окт, 22:42, Общество Константинополь отлучили от РПЦ: что означает церковный раскол 15 окт, 22:31, Политика Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 15 окт, 22:22, РБК и Инвитро Улицкая назвала несправедливым запрет на въезд в Азербайджан 15 окт, 22:22, Политика Белоусов предложил создать единого импортера лекарств 15 окт, 22:17, Общество Козак поддержал Чубайса в вопросе развития «зеленой» энергетики 15 окт, 22:07, Экономика Лечение интернетом: что не так с продажей лекарств в Сети 15 окт, 21:48, Бизнес Лига наций по футболу. Испания — Англия. Онлайн 15 окт, 21:45, Спорт В РПЦ заявили о невозможности для верующих молиться на Афоне 15 окт, 21:41, Общество Флойд Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова 15 окт, 21:35, Спорт Турчак попросил Мединского отказать в прокате комедии о блокаде 15 окт, 21:23, Общество Минтранс Германии пообещал отозвать 100 тыс. Opel на фоне «дизельгейта» 15 окт, 21:17, Бизнес 6 правил путешествия с друзьями 15 окт, 20:59, РБК и Билайн
Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за ситуации с Константинополем
Политика, 00:32
0
Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за ситуации с Константинополем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «раскольниками» Русскую православную церковь (РПЦ) из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, который на основе подлинных исторических и канонических документов доказал, что Украина — это его каноническая территория. У кого-то еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?», — написал он.

Ранее Священный синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Это было сделано в ответ на решение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви. В РПЦ также заявили, что Константинопольский патриархат «самоликвидировался» как координирующий центр православия.

Константинополь отлучили от РПЦ: что означает церковный раскол
Политика

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что Белорусская православная церковь поддержала решение РПЦ. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против раскола в православии и отметил, что он несет опасные последствия.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) заявили, что РПЦ повторяет политику Кремля и рискует оказаться в самоизоляции. Киев полагает, что РПЦ идет наперекор «решениям международного сообщества».

Теги: Павел Климкин , РПЦ
Главное
Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен Общество
Материалы по теме
РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом Политика
Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter