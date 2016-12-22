Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за ситуации с Константинополем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «раскольниками» Русскую православную церковь (РПЦ) из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, который на основе подлинных исторических и канонических документов доказал, что Украина — это его каноническая территория. У кого-то еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?», — написал он.

Ранее Священный синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Это было сделано в ответ на решение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви. В РПЦ также заявили, что Константинопольский патриархат «самоликвидировался» как координирующий центр православия.

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что Белорусская православная церковь поддержала решение РПЦ. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против раскола в православии и отметил, что он несет опасные последствия.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) заявили, что РПЦ повторяет политику Кремля и рискует оказаться в самоизоляции. Киев полагает, что РПЦ идет наперекор «решениям международного сообщества».