ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,36 65,06 EUR Нал. 76,74 75,43 USD Бирж. 65,65 -0,47 EUR Бирж. 76,00 -0,42 USD ЦБ. 65,75 -0,22 EUR ЦБ. 76,05 -0,45 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6729,10 +378,20 IMOEX 2389,05 -0,58% RTSI 1146,72 +0,47% Brent 80,33 +0,14% DJIA 25245,64 -0,37% Nasdaq 7430,63 -0,89%
Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля
Лента новостей
Аудитория киберспорта в России превысила 10 млн человек 00:00, Технологии и медиа Минфин доверился Bloomberg при расчете дивидендов госкомпаний 00:00, Экономика Помпео посетит Турцию после Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста 15 окт, 23:55, Политика CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе 15 окт, 23:48, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 15 окт, 23:45, РБК и Schneider Electric В РПЦ заявили о «самоликвидации» Константинополя как центра православия 15 окт, 23:31, Общество Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля 15 окт, 23:10, Политика Кремль рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию 15 окт, 23:01, Политика Российские военные рассказали о похищении 700 человек боевиками в Сирии 15 окт, 22:52, Политика В РПЦ заявили о поддержке Минском разрыва отношений с Константинополем 15 окт, 22:42, Общество Константинополь отлучили от РПЦ: что означает церковный раскол 15 окт, 22:31, Политика Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 15 окт, 22:22, РБК и Инвитро Улицкая назвала несправедливым запрет на въезд в Азербайджан 15 окт, 22:22, Политика Белоусов предложил создать единого импортера лекарств 15 окт, 22:17, Общество Козак поддержал Чубайса в вопросе развития «зеленой» энергетики 15 окт, 22:07, Экономика Лечение интернетом: что не так с продажей лекарств в Сети 15 окт, 21:48, Бизнес Лига наций по футболу. Испания — Англия. Онлайн 15 окт, 21:45, Спорт В РПЦ заявили о невозможности для верующих молиться на Афоне 15 окт, 21:41, Общество Флойд Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова 15 окт, 21:35, Спорт Турчак попросил Мединского отказать в прокате комедии о блокаде 15 окт, 21:23, Общество Минтранс Германии пообещал отозвать 100 тыс. Opel на фоне «дизельгейта» 15 окт, 21:17, Бизнес 6 правил путешествия с друзьями 15 окт, 20:59, РБК и Билайн Ученые предсказали дефицит пива в мире из-за глобального потепления 15 окт, 20:58, Общество Ярош объявил об отзыве добровольцев с передовой в Донбассе 15 окт, 20:56, Политика Евкуров усомнился в похищении и пытках правозащитника в Ингушетии 15 окт, 20:33, Политика Reuters сообщил о планах Сбербанка продать головной офис 15 окт, 20:33, Бизнес В правительстве предложили реформу сбора НДС на импортные товары 15 окт, 20:22, Экономика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 15 окт, 20:10, РБК и Мираторг
Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля
Политика, 15 окт, 23:10
0
Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля
В ответ на решение РПЦ о разрыве отношений с Вселенским патриархатом, представитель УПЦ КП обвинил синод в «политике, ведущей к самоизоляции». По мнению Киева, русская церковь идет наперекор «решениям международного сообщества»
Фото: Алексей Фурман / РИА Новости

Русская православная церковь, также как и Кремль, рискует оказаться в самоизоляции из-за своей политики. Об этом заявил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря), передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Facebook священнослужителя.

«Синод Московского патриархата повторяет политику Кремля — самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества...Теперь перед всеми, принадлежащими к МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве с Вселенским Православием — через поместную украинскую Церковь», — написал Евстратий.

Патриарха Кирилла лично Евстратий обвинил в том, что тот «является архитектором разделения Украинской церкви», которому «трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности». «Но после него ситуация рано или поздно будет вылечена и РПЦ вернется к общению», — заявил представитель УПЦ КП.

В ответ на ряд мер, предпринятых Константинополем на пути к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, 15 октября Священный синод РПЦ объявил о расторжении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это, в частности, значит, что что верующие православные россияне не смогут молиться в храмах Константинопольского патриархата, в том числе на горе Афон в Греции. 

Константинополь отлучили от РПЦ: что означает церковный раскол
Политика

В четверг, 11 октября, Синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменил решение 1686 года, которым Константинопольский па​триарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве. Из этого следует, что Константинопольский патриархат спустя более чем 300 лет вновь признал Украину своей канонической территорией.

Видео: Телеканал РБК

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: УПЦ КП , РПЦ , православная церковь
Главное
Аудитория киберспорта в России превысила 10 млн человек Технологии и медиа
Материалы по теме
Церковный разлад: что будет с Киево-Печерской лаврой после автокефалии Политика
В РПЦ заявили о поддержке Минском разрыва отношений с Константинополем Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter