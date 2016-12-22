Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля

В ответ на решение РПЦ о разрыве отношений с Вселенским патриархатом, представитель УПЦ КП обвинил синод в «политике, ведущей к самоизоляции». По мнению Киева, русская церковь идет наперекор «решениям международного сообщества»

Фото: Алексей Фурман / РИА Новости

Русская православная церковь, также как и Кремль, рискует оказаться в самоизоляции из-за своей политики. Об этом заявил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря), передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Facebook священнослужителя.

«Синод Московского патриархата повторяет политику Кремля — самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества...Теперь перед всеми, принадлежащими к МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве с Вселенским Православием — через поместную украинскую Церковь», — написал Евстратий.

Патриарха Кирилла лично Евстратий обвинил в том, что тот «является архитектором разделения Украинской церкви», которому «трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности». «Но после него ситуация рано или поздно будет вылечена и РПЦ вернется к общению», — заявил представитель УПЦ КП.

В ответ на ряд мер, предпринятых Константинополем на пути к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, 15 октября Священный синод РПЦ объявил о расторжении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это, в частности, значит, что что верующие православные россияне не смогут молиться в храмах Константинопольского патриархата, в том числе на горе Афон в Греции.

В четверг, 11 октября, Синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменил решение 1686 года, которым Константинопольский па​триарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве. Из этого следует, что Константинопольский патриархат спустя более чем 300 лет вновь признал Украину своей канонической территорией.