Лукашенко выступил против раскола в православии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Минске заявил, что раскол в православии несет опасные последствия. Об этом сообщает «БелТА».
«Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол — это всегда плохо», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что в Минске болезненно относятся к тому, что происходит в православии.
При этом Лукашенко отметил, что православная церковь в истории часто становилась «заложницей межгосударственных отношений».
15 октября в Минске проходит заседание синода РПЦ под председательством патриарха Кирилла. Его целью является формирование ответа на действия Константинопольского патриархата. По данным «Интерфакса», в заседании также принимает участие митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата).
11 октября Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей. Это стало первым шагом к предоставлению украинской церкви автокефалии.
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков анонсировал «адекватный и жесткий» ответ синода РПЦ на решения Константинопольского патриархата по Украине. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь никогда не имела канонических прав на Православную церковь на Украине. «Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви», — добавил он.