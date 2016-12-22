Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии исчезновение журналиста WP

Президент США Дональд Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абделем Азизом Аль Саудом ситуацию с пропавшим саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.



«Он (король) сказал, что они тесно сотрудничают с Турцией, чтобы найти ответы. Я немедленно посылаю госсекретаря (Майка Помпео. — РБК) на встречу с королем», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявлял, что Саудовскую Аравию ждет «суровое наказание», если выяснится, что к пропаже журналиста причастны власти. Однако, он не уточнил, каким оно будет. «На карту поставлено многое. И может быть, особенно потому, что этот человек был репортером», — сказал американский лидер.

Хашкаджи писал для газеты The Washington Post и выступал с критикой властей Саудовской Аравии. Он пропал 2 октября, после того как вошел в саудовское консульство в Стамбуле.

Советник президента Турции Ясина Актай заявлял, что Хашкаджи могли убить. Он отметил, что к убийству могут быть причастны 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли в Турцию. Турецкие власти 8 октября направили запрос на обыск консульства Саудовской Аравии. Президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал у саудовских властей доказательств, что Хашкаджи вышел из здания.

