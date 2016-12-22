СМИ узнали о убийстве саудовского журналиста в консульстве в Турции

Полиция Турции полагает, что журналиста Джамаля Хашкаджи из Саудовской Аравии убили в консульстве в Стамбуле. Об этом сообщают агентство Reuters и газета The Washington Post со ссылкой на источники.
«По первоначальной оценке турецкой полиции, г-н Хашоги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Мы считаем, что убийство было преднамеренным и тело впоследствии было вывезено из консульства», — сказал Reuters турецкий чиновник.
Как отмечает WP, журналиста убила в начале недели группа из 15 человек, прибывшая в Турцию из Саудовской Аравии. Турецкие следователи полагают, что убийство было спланированным, сообщает издание.
Журналист Джамаль Хашкаджи писал для The Washington Post и критиковал власти Саудовской Аравии. Во вторник, 2 октября родные и друзья потеряли с ним контакт, когда он находился в консульстве королевства в Турции. Родные ждали его на выходе из здания, однако после завершения работы консульства он так и не появился. В 2017 году Хашкаджи переехал в США из-за опасений, что власти королевства арестуют его или запретят выезжать за пределы Саудовской Аравии.