Турция запросила обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за журналиста

Власти Турции направили запрос послу Саудовской Аравии в Анкаре Валиду Бин Абдулу Карим Эль-Крейджи на обыск консульства в Стамбуле из-за пропавшего журналиста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкади. Об этом сообщает телеканал NTV.

Ранее саудовский принц Мухаммед бен Сальман в интервью Bloomberg сказал, что готов допустить представителей Турции в консульство для проведения обыска, «если они попросят».

Накануне советник президента Турции Ясин Актай заявил, что турецкого журналиста, пропавшего неделю назад, скорее всего, убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По его данным, к убийству критиковавшего саудовские власти журналиста могут быть причастны 15 человек. По информации источников Reuters и WP, после убийства тело журналиста вывезли из здания.