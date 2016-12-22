Эрдоган потребовал от саудитов доказательств из-за пропажи журналиста WP

Власти Саудовской Аравии должны доказать, что корреспондент The Washington Post (WP) Джамаль Хашкаджи действительно покинул саудовское консульство в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в Будапеште, передает Reuters.

«Мы должны получить итоги этого расследования как можно скорее. Представители консульства не могут спасать себя, просто говоря «он ушел», — сказал Эрдоган. «Если он вышел, вам нужно это доказать», — добавил турецкий президент, которого цитирует Anadolu.

Об исчезновении Хашкаджи стало известно на прошлой неделе. По словам его друзей и близких, он перестал выходить на контакт после того, как зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники WP и Reuters сообщали, что полиция Турции рассматривает версию об убийстве журналиста в консульстве. Собеседник агентства считает, что после этого тело журналиста вывезли из здания.

В свою очередь WP писала, что в преступлении задействованы 15 человек, которые приехали в Турцию из Саудовской Аравии. Анкара направила запрос на обыск саудовского консульства.