СМИ сообщили о планах Турции провести обыск в саудовском консульстве

Турецкие власти проведут обыски в консульстве Саудовской Аравии в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в МИДе.

Как ожидается, обыски проведут во второй половине понедельника, 15 октября. В то же время, как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Саудовской Аравии, король Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд приказал начать расследование пропажи журналиста.

Хашкаджи работал в газете The Washington Post и критически относился к саудовским властям. В последний раз на связь он выходил 2 октября. В этот же день он был в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти заявили, что к пропаже Хашкаджи и его вероятному убийству причастны саудовские граждане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Эр-Рияд доказать, что журналист покинул саудовское консульство. Король Саудовской Аравии поблагодарил Эрдогана за согласие создать совместную рабочую группу для поиска журналиста. Президент США Дональд Трамп пообещал «сурово наказать» Саудовскую Аравию, если выяснится, что власти королевства причастны к убийству Хашкаджи.