Король Салман поблагодарил Эрдогана за содействие в поиске журналиста

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поблагодарил его за согласие создать совместную рабочую группу по поиску пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Saudi Press Agency.
Монарх напомнил Эрдогану о «чутких» отношениях с Анкарой, отметив, что «никто не сможет разрушить нашу прочную связь». В ответ президент Турции высоко оценил двусторонние отношения и стремление саудовского короля развивать их и дальше.
Хашкади, работавший в газете The Washington Post, пропал 2 октября, в последний раз он выходил на связь из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист критиковал действие саудовских властей. В Турции подозревают 15 саудовских граждан в причастности к возможному убийству журналиста, в Эр-Рияде отрицают все обвинения.
Президент США Дональд Трамп пообещал «сурово наказать» Саудовскую Аравию, если выяснится, что власти королевства замешаны в убийстве Хашкаджи. При этом он подчеркнул, что США не будут вводить санкции и не намерены сокращать поставки вооружения.
СМИ также узнали, что Лондон и Вашингтон могут объявить бойкот крупной инвестиционной конференции в Эр-Рияде из-за дела Хашкаджи. По данным газеты Independent, власти Британии готовят пакет санкций против саудовских чиновников, которые могут быть причастны к убийству Хашкаджи.