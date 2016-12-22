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Король Салман поблагодарил Эрдогана за содействие в поиске журналиста
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Король Салман поблагодарил Эрдогана за содействие в поиске журналиста
Общество, 14 окт, 23:22
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Король Салман поблагодарил Эрдогана за содействие в поиске журналиста

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поблагодарил его за согласие создать совместную рабочую группу по поиску пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Saudi Press Agency.

Монарх напомнил Эрдогану о «чутких» отношениях с Анкарой, отметив, что «никто не сможет разрушить нашу прочную связь». В ответ президент Турции высоко оценил двусторонние отношения и стремление саудовского короля развивать их и дальше.

Хашкади, работавший в газете The Washington Post, пропал 2 октября, в последний раз он выходил на связь из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист критиковал действие саудовских властей. В Турции подозревают 15 саудовских граждан в причастности к возможному убийству журналиста, в Эр-Рияде отрицают все обвинения.

СМИ сообщили о записи убийства саудовского журналиста его «умными» часами
Политика

Президент США Дональд Трамп пообещал «сурово наказать» Саудовскую Аравию, если выяснится, что власти королевства замешаны в убийстве Хашкаджи. При этом он подчеркнул, что США не будут вводить санкции и не намерены сокращать поставки вооружения.

СМИ также узнали, что Лондон и Вашингтон могут объявить бойкот крупной инвестиционной конференции в Эр-Рияде из-за дела Хашкаджи. По данным газеты Independent, власти Британии готовят пакет санкций против саудовских чиновников, которые могут быть причастны к убийству Хашкаджи.

Теги: Саудовская Аравия , Турция , журналист , пропажа
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