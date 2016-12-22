Посол рассказал об отказе Лондона выдавать визы российским дипломатам

Британские власти отказываются выдавать визы российским дипломатам, из-за чего дипмиссии России в Соединенном Королевстве не удается заполнить места, которые освободились после весенней высылки. Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко в ходе пресс-конференции, передает «РИА Новости».

​«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство», — сообщил он.

По его словам, российское посольство в настоящее время практически пустует, там работает «с десяток сотрудников». Он назвал действия Великобритании неконструктивными и призвал Лондон восстановить нормальные дипломатические отношения между странами.

«Я считаю, что и Россия и Великобритания заинтересованы в нормальных дипломатических контактах, сейчас о таких контактах не приходится говорить», — добавил Яковенко.

После инцидента в британском Солсбери, где в начале марта от действия боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» были отравлены экс-сотрудник ГРУ (упразднено, ныне — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Лондон выслал 23 российских дипломата. После этого в знак солидарности с Великобританией о высылке членов российской дипмиссии объявил целый ряд западных стран. Москва ответила зеркально.

По мнению британской стороны, к отравлению Скрипалей причастны российские спецслужбы, а именно сотрудники ГУ Генштаба Руслан Боширов и Александр Петров. В Скотленд-Ярде отмечали, что эти имена могут быть не настоящими, а подставными, поскольку агенты работали под прикрытием. Власти России все обвинения неоднократно отвергали, а Боширова с Петровым называли гражданскими.

Журналисты-расследователи из Bellingcat и The Insider выяснили, что гражданское имя Боширова — Анатолий Чепига, а Петрова — Александр Мишкин. Оба они являются Героями России и служат в ГУ Генштаба, следует из их расследования. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла ранее, что расследователи из Bellingcat используются спецслужбами для информационных диверсий.