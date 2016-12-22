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СМИ узнали о возможной слежке Петрова и Боширова за Скрипалем в Чехии
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СМИ узнали о возможной слежке Петрова и Боширова за Скрипалем в Чехии
Отравление Скрипалей, 12:55
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СМИ узнали о возможной слежке Петрова и Боширова за Скрипалем в Чехии
Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля четыре года назад одновременно с экс-полковником ГРУ были в Чехии, сообщает Чешское радио
Александр Петров (Фото: RT / ТАСС)

Петров и Боширов именно под этими фамилиями в октябре 2014 года приезжали в Прагу, сообщило Чешское радио со ссылкой на источник в разведслужбах страны. Одновременно с ними в Чехии был и Сергей Скрипаль, который встречался с офицерами местных спецслужб и передал им информацию о возможных агентах российской разведки, работающих в стране.

Собеседник радиостанции рассказал, что Петров три дня провел в Остраве, а затем переехал в Прагу. Боширов приезжал в чешскую столицу чуть раньше.

Как предположил источник Чешского радио, целью приезда Петрова и Боширова могла быть именно слежка за Скрипалем, организованная за несколько лет до отравления в Солсбери.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Официально комментировать эту историю никто не стал. Отказались обсуждать этот вопрос с журналистами и в чешской контрразведке, и в управлении по борьбе с организованной преступностью Чехии, и в посольстве России в Праге.

Британские власти утверждают, что Петров и Боширов причастны к отравлению в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии. Оба остались живы, но через несколько месяцев с похожими симптомами в больницу попала жительница расположенного недалеко от Солсбери города Эймсбери Дон Стерджес, случайно подобравшая флакон с отравляющим веществом в парке. Она в итоге умерла, ее спутник Чарльз Роули остался жив.

Кто такие Чепига и Мишкин. Главное
Политика

Издание Bellingcat утверждает, что под именами Петрова и Боширова скрываются сотрудники военной разведки, Герои России Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Сами Петров и Боширов, выступая в эфире телеканала RT, заявили, что в Солсбери ездили в качестве туристов, к разведке отношения не имеют, а о Скрипале ничего не слышали.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Чехия
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