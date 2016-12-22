ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,35 65,83 EUR Нал. 77,55 75,99 USD Бирж. 66,65 +0,40 EUR Бирж. 76,92 +0,77 USD ЦБ. 66,18 -0,22 EUR ЦБ. 76,07 -0,14 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6584,80 -43,50 IMOEX 2416,67 -1,11% RTSI 1141,00 -1,59% Brent 83,43 -1,53% DJIA 26075,67 -1,34% Nasdaq 7580,06 -2,06%
Захарова заявила об использовании Bellingcat западными спецслужбами
Лента новостей
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг вернулся в Демократическую партию через 17 лет 19:02, Политика В Госдуме потребовали больше денег для офицеров и военных пенсионеров 18:59, Экономика Число запросов к Google на получение персональных данных возросло на 18% 18:59, Технологии и медиа Адвокат Кокорина объяснил его неявку словами «мы просто не успели» 18:55, Общество Forbes определил лучших работодателей мира 18:53, Бизнес Жириновский призвал Дурова «не бегать по чужим углам» 18:48, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 18:45, РБК и Mastercard Единороссы уволят глав отделений в регионах за результаты на выборах 18:44, Политика Ежегодная конференция This Year, Next Year состоится 16 октября 18:40, Пресс-релизы Путин заявил о планах России создать одну из лучших антидопинговых систем 18:37, Общество СК рассказал об отказе убитого в Подмосковье следователя от госзащиты 18:28, Общество Турция заявила о завершении вывода тяжелых вооружений из Идлиба 18:28, Политика В стиле Maserati: кроссовер, который разрушил все стереотипы 18:15, РБК и Maserati Правительство Сингапура будет помогать развитию криптостартапов 18:09, Крипто Дело об убийстве следователя передали в центральный аппарат СК 18:07, Общество Кокорин не пришел в полицию до истечения дедлайна МВД 18:05, Общество Захарова заявила об использовании Bellingcat западными спецслужбами 17:55, Политика Минюст Франции сообщил о согласии Google замаскировать на картах тюрьмы 17:53, Общество Рублю предсказали укрепление: что поможет российской валюте 17:47, Quote Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 17:45, РБК и Schneider Electric Президент компании «Компьюлинк» пожаловался Титову на содержание в СИЗО 17:42, Общество Лукашенко назвал смешной возможность вступления Белоруссии в Россию 17:36, Политика Клуб «Валдай» впервые с присоединения Крыма поговорит с Путиным о России 17:25, Политика Минфин исключил значительный рост цены ОСАГО из-за реформы тарифов 17:16, Общество С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 17:15, РБК и Canon Власти Дагестана пообещали iPhone за жалобы на экстремизм в интернете 16:58, Политика Китай планирует выпустить криптовалюту: ее цена будет привязана к юаню 16:55, Крипто РСПП разморозит работу Российско-американского делового совета 16:50, Бизнес
Захарова заявила об использовании Bellingcat западными спецслужбами
Политика, 17:55
0
Захарова заявила об использовании Bellingcat западными спецслужбами

​Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в Коктебеле заявила, что группа расследователей Bellingcat не является традиционным СМИ и используется западными спецслужбами как инструмент для информационных диверсий. Трансляция брифинга велась в Facebook ведомства.

«Структура Bellingcat и те, с кем она взаимодействует, является псевдо-СМИ, что уже в подтверждениях не нуждается», — сказала Захарова. По ее словам, информация сливается либо спецслужбами, либо представителями силовых структур зарубежных стран, которые используют Bellingcat для продвижения нужной информации с целью дискредитации и информационных диверсий.

Как подчеркнула Захарова, ни одно традиционное СМИ «такого себе позволить не может, потому что тут же потеряет доверие со стороны аудитории».

Bellingcat назвал «врача Мишкина» из «дела Скрипалей» Героем России
Политика

Ранее расследователи Bellingcat и The Insider заявили, что под именем Руслана Боширова, подозреваемого Лондоном в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, скрывается Герой России, полковник российской военной разведки Анатолий Чепига. МИД назвал эти данные «новым вбросом». Позднее Bellingcat и The Insider заявили, что раскрыли настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей, известного как Александр Петров. Им, по утверждению расследователей, оказался военный врач Александр Мишкин.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Теги: Мария Захарова , Bellingcat
Главное
Адвокат Кокорина объяснил его неявку словами «мы просто не успели» Общество
Материалы по теме
Bellingcat назвал «врача Мишкина» из «дела Скрипалей» Героем России Политика
The Insider и Bellingcat назвали Александра Петрова врачом из ГРУ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter