Захарова заявила об использовании Bellingcat западными спецслужбами

​Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в Коктебеле заявила, что группа расследователей Bellingcat не является традиционным СМИ и используется западными спецслужбами как инструмент для информационных диверсий. Трансляция брифинга велась в Facebook ведомства.

«Структура Bellingcat и те, с кем она взаимодействует, является псевдо-СМИ, что уже в подтверждениях не нуждается», — сказала Захарова. По ее словам, информация сливается либо спецслужбами, либо представителями силовых структур зарубежных стран, которые используют Bellingcat для продвижения нужной информации с целью дискредитации и информационных диверсий.

Как подчеркнула Захарова, ни одно традиционное СМИ «такого себе позволить не может, потому что тут же потеряет доверие со стороны аудитории».

Ранее расследователи Bellingcat и The Insider заявили, что под именем Руслана Боширова, подозреваемого Лондоном в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, скрывается Герой России, полковник российской военной разведки Анатолий Чепига. МИД назвал эти данные «новым вбросом». Позднее Bellingcat и The Insider заявили, что раскрыли настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей, известного как Александр Петров. Им, по утверждению расследователей, оказался военный врач Александр Мишкин.