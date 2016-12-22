В Bellingcat ответили на обвинение в ретуши фото «отравителей» Скрипалей

Группа расследователей Bellingcat никогда не ретушировала фотографии предполагаемых агентов ГРУ, участвовавших в «отравлении» бывшего сотрудника ведомства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили РБК представители группы.

«Мы не ретушировали скан паспорта, кроме обрезки краев для редакционных целей», — сообщили в Bellingcat. Ранее ряд российских СМИ обвинил расследователей в изменении фотографий.

В частности, агентство РИА ФАН утверждает, что следы ретуши есть на фотографии паспорта Александра Мишкина (по версии Bellingcat это настоящее имя Александра Петрова, обвиненного Великобританией в отравлении Скрипалей — РБК). По данным агентства, у паспортов, выданных с 2000 по 2003 годы, должен быть номер с крупно выделенными цифрами в нижней части гербовой печати, однако у показанного паспорта Мишкина таких особенностей нет.

В ответ Bellingcat заявили, что изучили несколько паспортов, выданных в 2001 году и дизайн всех документов был таким же, как и паспорта Мишкина. «В качестве примера мы приводим случайный российский паспорт 2001 года выпуска, доступный через поиск в интернете», — сообщили расследователи.

Кроме того, с критикой материалов Bellingcat о Мишкине и Анатолие Чепиге (расследователи считают, что это — настоящее имя Руслана Боширова, также обвиненного Великобританией в отравлении Скрипалей), выступил ветеран Службы внешней разведки (СВР) Лев Корольков в интервью «Комсомольской правде». Генерал-лейтенант СВР и руководитель общества «Двухглавый орел» Леонид Решетников в разговоре с «Царьградом» назвал информацию о «настоящих» именах Петрова и Боширова «вбросом».

«Это те же сайты, которые заявляют о том, что Су-25 сбил MH17 и другую ерунду, так что я не воспринимаю их всерьез», — прокомментировал публикации российских СМИ основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Он добавил, что доказательством того, что Петров, Мишкин, Боширов и Чепига — четыре разных человека, было бы их появление «в одной комнате на телевидении».

В сентябре власти Великобритании назвали имена обвиняемых в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском городе Солсбери. В Лондоне считают, что это сделали Боширов и Петров, однако подчеркивали, что эти имена могут быть ненастоящими. Позже россияне дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что действительно были в Солсбери, но целью визита было не отравление Скрипалей, а визит в «знаменитый собор».

Видео: РБК

В конце сентября издание The Insider и группа Bellingcat опубликовали расследование о настоящей личности Боширова. По их данным его зовут Анатолий Чепига, он полковник российской армии, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Герой России. Позже Bellingcat и The Insider выпустили расследование и о Петрове, которого они считают Александром Мишкиным, проходившим подготовку на военного врача для ВМФ России в Военно-медицинской академии.