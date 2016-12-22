Отчим Кокорина извинился за поступок футболиста

Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов извинился за поступок сына. Соответствующий пост опубликован в Instagram футболиста.

Логинов от лица Кокорина принес извинения чиновнику Минпромторга Денису Паку, болельщикам и коллегам. Он отметил, что футболист искренне сожалеет, что ударил Пака. По словам Логинова, после допроса Кокорин хотел извиниться перед пострадавшим, но ему не дали такой возможности. Он также призвал не забывать, что Кокорин — обычный человек, «а людям свойственно ошибаться». Логинов выразил надежду, что правоохранительные органы дадут случившемуся правильную и объективную оценку.

8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в московском кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Полиция предписала футболистам явиться на допрос в главное следственное управление московского главка для объяснений 10 октября до 18:00 мск. Мамаев явился в полицию до истечения этого срока, Кокорин — после. Оба были задержаны. Всего против футболистов возбуждены два уголовных дела — по ст. 216 УК (побои) и по ст. 213 УК (хулиганство).