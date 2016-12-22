Кокорин явился в полицию на допрос

Футболист «Зенита» Александр Кокорин явился в полицию спустя полтора часа после истечения установленного дедлайна. С ним работают следователи

Александр Кокорин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Второй фигурант уголовного дела о хулиганстве, футболист Александр Кокорин, пришел в полицию спустя полтора часа после дедлайна, который ему установили в МВД. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время с ним работают следователи», — сообщила она.

Против Кокорина и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева в среду, 10 октября, было заведено уголовное дело по подозрению в хулиганстве. МВД попросило их явиться в управление для дачи объяснений до 18:00, пообещав в противном случае объявить спортсменов в федеральный розыск.

Мамаев пришел в полицию около 16:40, Кокорин пришел в полицию спустя полтора часа после дедлайна. Адвокат Кокорина Умалат Сайгитов объяснял опоздание его подзащитного тем, что вызов от следователя на допрос они получили в 17:00. «Так не делается, мы просто не успели», — говорил Сайгитов.

Защитник добавил, что можно «спокойно» провести допрос «завтра с утра».

Уголовное дело против двух спортсменов было возбуждено после того, как большой резонанс вызвали два инцидента с их участием. В понедельник, 8 октября, футболисты и их знакомые вступили в конфликт в кафе в центре Москвы с двумя его посетителями. Как выяснилось позднее, ими оказались двое чиновников — директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Они были госпитализированы. Незадолго до стычки в кафе Кокорин, Мамаев и их знакомые повздорили с охранником ведущей «Первого канала» на стоянке. Он также попал в больницу.