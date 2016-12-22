Мамаева и Кокорина вызвали на допрос в полицию после драк

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны в ближайшее время прибыть в УВД по ЦАО, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В свою очередь собеседник агентства «Интерфакс» сообщил о том, что повестки с вызовом на допрос в отдел МВД по Пресненскому району направлены в футбольные клубы «Краснодар», где играет Мамаев, и «Зенит», за который выступает Кокорин. По его словам, в случае неявки они будут «доставлены принудительно».
По предварительной версии, они были в компании, которая избила директора департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.
О том, что Кокорина и Мамаева отправляют на допрос в полицию, ранее сообщило издание Mash.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о задержании Кокорина и Мамаева.
По факту инцидента в столичном главке МВД накануне возбудило уголовное дело по статье «Побои». Адвокат потерпевших сообщил о том, что его клиенты опознали в нападавших футболистов.
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