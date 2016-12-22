«Зенит» изъял из продажи футболки с фамилией Кокорина

На сайте фирменного магазина ФК «Зенит» исчезли из продажи футболки с принтом Александра Кокорина, который вместе с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым, предположительно, был участником двух драк в центре Москвы 8 октября.

При выборе футболки на заглавной странице интернет-магазина в списке футболистов, имя которого можно напечатать на ней, фамилия Кокорина отсутствует. РБК направил запрос в пресс-службе футбольного клуба.

Ранее «Зенит» назвал поведение своего игрока «отвратительным», а «Краснодар», за который играет Мамаев, заявил о намерении расторгнуть с ним контракт.

Футболисты подрались с чиновниками — директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (разработчик проекта «Кортеж») Сергеем Гайсиным — 8 октября в кафе в центре Москвы. Пак получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, у него сломан зуб. Позже стало известно, что Мамаев и Кокорин вместе с несколькими молодыми людьми также избили ​водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «побои». Мамаева и Кокорина 9 октября вызвали на допрос в УВД по ЦАО.









