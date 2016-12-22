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Амстердам объяснил отказ арестовывать заподозренных в атаке россиян
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Амстердам объяснил отказ арестовывать заподозренных в атаке россиян
Политика, 17:17
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Амстердам объяснил отказ арестовывать заподозренных в атаке россиян
Власти Нидерландов не стали брать под стражу четверых заподозренных в кибератаке на ОЗХО россиян, потому что против них не было заведено уголовное дело, пояснил премьер-министр страны Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Gregor Fischer / DPA / ТАСС)

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил, что высланных ранее из королевства россиян не арестовали, потому что против них правоохранители страны не расследовали уголовное дело. Об этом сообщает издание The Post Online.​

Премьер-министр пояснил, что полиция не завела уголовное дело, потому что дело вели спецслужбы.

«Цель заключалась в том, чтобы следить за ними как можно дольше, собирать информацию, а в момент, когда шпионская операция угрожает перейти в критическую фазу, прекратить ее», — пояснил он (цитата по De Standaard).

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Политика

4 октября Минобороны Нидерландов объявило о высылке четырех россиян с дипломатическими паспортами. Ими стали Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Инцидент произошел в апреле этого года. Моренец и Серебряков, уточнили в военном ведомстве королевства, были киберспециалистами, а Сотников и Минин отвечали за «разведывательную поддержку».

Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

По версии голландской стороны, россияне попытались взломать серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также получить данные о расследовании катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 под Донецком. Когда они приехали в Нидерланды, ОЗХО занималась расследованием применения химического оружия в отравлении Скрипалей.

У высланных изъяли ноутбуки, телефоны и другое электронное оборудование, а также наличные деньги в сумме €20 тыс. и $20 тыс. У задержанных нашли квитанцию об оплате поездки на такси в Шереметьево от штаб-квартиры главного управления Генштаба, которая была оформлена на имя Моренца.

В российском МИДе, комментируя инцидент, заявили, что сомневаются в обоснованности заявлений Нидерландов. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что России необходимо сначала разобраться в сути претензий, а только потом выносить суждения на этот счет.

«Увлечение этой темой (темой российского хакерства. — РБК) обрело такой размах, что само выдвижение таких обвинений заставляет усомниться в их обоснованности», — добавил он.

Позднее в этот день Минюст США обвинил семерых россиян во​ взломах спортивных организаций «из мести» за отстранение от Олимпийских игр российских спортсменов. Имена четырех высланных из Нидерландов россиян приводятся и в американском списке. Остальные фамилии уже фигурировали ранее в перечне 12 хакеров ГРУ, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во взломе серверов Демократической партии США.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Нидерланды , Генштаб , российские спецслужбы
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