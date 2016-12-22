В ЕС выразили беспокойство после заявлений о кибератаках на ОЗХО

Председатель Европейского совета Дональд Туск и представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини выразили беспокойство по поводу кибератак на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
«Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу этой попытки подорвать целостность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), уважаемой международной организации, которая располагается в Нидерландах», — говорится в заявлении.
Туск и Могерини добавили, что осуждают действия, которые подрывают международное право и международные институты. Они подчеркнули, что «этот агрессивный акт продемонстрировал неуважение» к ОЗХО.
Ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд рассказала, что в апреле из королевства выслали четырех россиян, которых подозревают в попытке кибератаки на ОЗХО. По данным Минобороны страны, они работали на Главное разведывательное управление (ГРУ), которое теперь называется Главным управлением Генерального штаба России. В связи с этим посол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон заявил, что в отношении России применят новые санкции. МИД России заявил, что «западная шпиономания набирает обороты».
Министерство иностранных дел Великобритании ранее обвинило «российскую военную разведку ГРУ» в организации кибератак по всему миру, которые направлены против политических институтов, бизнеса, спорта и СМИ. Россия неоднократно отвергала обвинения в кибератаках и вмешательстве в политические процессы в других странах.