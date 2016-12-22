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Посол Нидерландов рассказала о разговоре в МИД России
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Посол Нидерландов рассказала о разговоре в МИД России
Политика, 18:35
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Посол Нидерландов рассказала о разговоре в МИД России

Посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос рассказала о содержании разговора в российском МИДе, куда ее вызвали в связи с обвинения россиян в кибератаках, передает «Интерфакс».

«Я объяснила в МИД РФ, что Нидерланды ответственны за международные организации на своей территории, что мы не можем допустить кибератаки на международные организации, что ясно дала понять министр обороны Нидерландов», — сказала Джонс-Бос.

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По ее словам, российской стороне «дали очень четкий сигнал» о необходимости прекратить подобные действия. Дипломат отметила, что сообщит в Гаагу об итогах своей встречи в МИД России.

Ранее стало известно, что Джонс-Бос вызвали в российское внешнеполитическое ведомство «в связи с кампанией по дезинформации».

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На прошлой неделе Минобороны Нидерландов сообщило, что в апреле из страны выслали четверых россиян с дипломатическими паспортами: Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина. Нидерланды считают их причастными к кибератаке на сервера Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и попытке получить данные о расследовании крушения рейса MH17 в Донбассе.

Комментируя данное заявление в МИД России заявили, что «западная шпиономания набирает обороты».

Теги: Нидерланды , МИД России
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