Лавров назвал высылку «сотрудников ГРУ» из Гааги отвлекающим маневром

Высланные по подозрению в попытке взлома ОЗХО «российские специалисты» находились в «рутинной поездке» и ни от кого не прятались, заверил глава МИДа Сергей Лавров. Он считает, что Нидерланды занимаются «мегафонной дипломатией»

Сергей Лавров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что сообщение о высылке четверых россиян из Нидерландов было отвлекающим маневром перед встречей министров обороны стран НАТО, передает корреспондент РБК.

«Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС, и в известной степени в НАТО», — сказал он.

Министр добавил, что «ничего тайного» в поездке в Нидерланды заподозренных в кибератаке на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) россиян нет.

Глава ведомства назвал высланных граждан «российскими специалистами», не уточнив, в какой именно области они компетентны, и отметил, что они ​«не прятались» ни по приезде в аэропорт Амстердама, ни по прибытию в Гаагу. При этом во время их задержания в апреле Москву не уведомили об этом инциденте.

«Это была рутинная поездка. Они не прятались ни когда прилетели в аэропорт, ни когда селились в гостиницу, ни когда посещали наше посольство. <...> Все это выглядело как недоразумение», — подчеркнул Лавров.

По его словам, только 3 октября российского посла вызвали в МИД Нидерландов, где вручили ноту протеста, не предоставляя каких-либо доказательств, а детали обвинения уже были оглашены в ходе пресс-конференции.​ Глава российского внешнеполитического ведомства назвал действия нидерландской стороны «мегафонной дипломатией» и пренебрежением механизмами решения проблем, как это предусмотрено в соответствии с международным законодательством.

В минувший четверг, 4 октября, Минобороны Нидерландов объявило о том, что в апреле власти страны выслали четырех россиян с дипломатическими паспортами — Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина. Все они, утверждали в Нидерландах, работали на Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ. — РБК). Моренец и Серебряков, уточнили в Амстердаме, были киберспециалистами, а Сотников и Минин отвечали за «разведывательную поддержку».

Голландская сторона подозревает россиян в попытках взлома серверов ОЗХО и получения данных о расследовании крушения самолета Boeing MH17 малайзийских авиалиний под Донецком в 2014 году. Во время приезда россиян в Нидерланды ОЗХО расследовала обстоятельства отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Россиян не стали арестовывать, а просто выслали из страны, потому что против них не расследовалось уголовное дело, пояснял премьер-министр королевства Марк Рютте. Он отметил, что цель нидерландских властей заключалась в том, чтобы следить за россиянами как можно дольше и собирать о них данные, а в то время, когда операция уже угрожает безопасности страны, вмешаться.

Перед высылкой у четырех задержанных изъяли ноутбуки, телефоны, другое электронное оборудование, а также наличные деньги — €20 тыс. и $20 тыс. Помимо этого, у них нашли квитанцию об оплате поезди на такси от штаб-квартиры ГУ Генштаба до аэропорта Шереметьево, расписка была оформлена на имя Моренца.

В этот же день, 4 октября, американский Минюст предъявил обвинение семерым россиянам (в их число вошли Моренец, Серебряков, Сотников и Минин) во взломах спортивных организаций. По данным Вашингтона, кибератаки проводились «из мести» за отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр.