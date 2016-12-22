Фургал выступил против идеи Кожемяко о переносе столицы ДФО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступил против переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток из Хабаровска, сообщает ТАСС. Ранее с такой идеей выступал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Фургал отметил, что Хабаровск является столицей «не только по названию, но и по определению» — в частности, по мнению главы региона, в области здравоохранения, культуры и образования. Для поддержания этого статуса губернатор пообещал «развивать науку, у нас есть очень большие планы и программы по развитию спорт». «Если у кого-то возникли ощущения или мысли, что можно перенести даже название [столица ДФО] из Хабаровска во Владивосток, я думаю, не получится», — сказал Фургал.

«Конкуренция никому не помешает, но столица останется в Хабаровске», — заключил Фургал.

6 октября Кожемяко предложил перенести столицу ДФО во Владивосток, мотивируя это тем, что город регулярно становится платформой для международных саммитов, а эта мера дополнительно поднимет его статус. До этого мэр Владивостока Виталий Веркеенко высказал предложения сделать Владивосток городом федерального значения.

Фургал, член партии ЛДПР, стал губернатором Хабаровского края 28 сентября — после того, как победил во втором туре региональных выборов. Он набрал более 69% голосов, в то время как действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, — более 27%. После победы Фургал объявил, что правительство региона будет коалиционным. Кроме ЛДПР в него войдут представители КПРФ. Приоритетными направлениями своей политики Фургал объявил борьбу с алкогольными суррогатами и наркотиками.

Член «Единой России» Кожемяко стал врио главы Приморского края после того, как результаты второго тура региональных выборов объявили недействительными из-за нарушений. Кожемяко будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

В Хабаровске столица ДФО находится со времени его основания в 2000 году. С 2015 года он является крупнейшим городом округа по численности населения (618 тыс., по оценкам 2018 года). Население ДФО составляет около 4% от общероссийского (более 6,1 млн человек), в то время как по площади он достигает 36% (6 169 329 кв. км). Население Владивостока — 604 тыс. человек.



