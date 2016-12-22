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Мэр Владивостока объяснил свое решение уйти в отставку
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Мэр Владивостока объяснил свое решение уйти в отставку
Отставки губернаторов, 12:10
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Мэр Владивостока объяснил свое решение уйти в отставку

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко объяснил свое решение об отставке сложившейся системой отношений между муниципалитетом, краем и федеральной властью. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Веркеенко Юлию Шатину.

«Я вижу и чувствую кризис доверия к власти, для того чтобы его преодолеть, важно выполнять обещания, данные людям. Но в сложившейся системе [отношений властей] это, к сожалению, невозможно», — заявил он

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Также он призвал наделить Владивосток статусом города федерального значения для возможности развиваться и подтверждать звание Тихоокеанской столицы России.

О решении Веркеенко подать в отставку стало известно 2 октября. Его решение об уходе с поста совпало по дате с освобождением от занимаемых должностей трех вице-губернаторов Приморья. По словам источника РБК, близкого к кампании экс-главы Приморья Андрея Тарасенко, Веркеенко ушел из-за провала губернатора на выборах. Городская дума рассмотрит прошение Веркеенко об отставке 11 октября.



 

Теги: Мэр , Владивосток , объяснение , решение , отставка
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