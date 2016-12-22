КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах

КПРФ и ЛПДР договорились о создании коалиционного правительства в Хабаровском крае, Владимирской области и Республике Хакасия. Об этом «Интерфаксу» сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов, информацию подтвердил агентству глава либерал-демократов Владимир Жириновский.

По словам Зюганова, кандидаты от КПРФ и ЛДПР поддерживали друг друга в регионах, где прошел второй тур выборов губернаторов.

В Хабаровском крае он состоялся 23 сентября, там кандидат от ЛДПР Сергей Фургал получил 69,57% голосов, а действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт — 27,97%.

Во Владимирской области 23 сентября во втором туре за действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову проголосовали 37,33% избирателей, за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина — 57,14%.

Видео: Телеканал РБК

В Хакасии по итогам первого тура выборов, состоявшегося 9 сентября, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов заручился поддержкой 44,81% избирателей, действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин — 32,42%. После публикации результатов голосования единоросс принял решение отказаться от дальнейшей борьбы и снять свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья. По словам источника РБК, близкого к Кремлю, такое решение Зимин принял после звонка из администрации президента. Эти данные подтвердил РБК собеседник, близкий к штабу Зимина, и источник, близкий к руководству республики.

В связи с отказом Зимина от участия в голосовании проведение второго тура перенесли на 7 октября. Соперником Коновалова станет показавший третий результат Андрей Филягин от «Справедливой России».