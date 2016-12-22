Кожемяко предложил сделать Владивосток столицей Дальнего Востока

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус», — отметил Кожемяко, добавив, что этот статус столицы принесет региону дополнительные материальные ресурсы и должное внимание со стороны властей.

По его мнению, данное решение будет справедливым и правильным, поскольку Владивосток не раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают главы государств.

Ранее мэр Владивостока Виталий Веркеенко, который на днях подал в отставку, призвал присвоить Владивостоку статус города федерального значения для возможности развиваться и подтверждать звание Тихоокеанской столицы России.





