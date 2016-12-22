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Избирком утвердил победу кандидата от ЛДПР в Хабаровском крае
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Избирком утвердил победу кандидата от ЛДПР в Хабаровском крае
Политика, 06:13
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Избирком утвердил победу кандидата от ЛДПР в Хабаровском крае
Выигравший у действующего главы Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал официально назван избранным губернатором. Он пообещал начать работу с решения социальных вопросов, а также с борьбы с суррогатами и наркотиками
 Сергей Фургал (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Краевой избирком Хабаровского края утвердил результаты выборов губернатора и победу на них кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, сообщает «РИА Новости».

По окончательным данным, во втором туре за Фургала проголосовали 325566 избирателей, что составило 69,57%. Действующий глава региона единоросс Вячеслав Шпрот получил 156871 голосов (27,97%). Таким образом Фургал Сергей Иванович признан избранным губернатором Хабаровского края», — сказал председатель комиссии Геннадий Накушнов.

Церемония официального вступления в должность нового губернатора состоится в пятницу, 28 сентября.

Избранный губернатор уже заявил, что краевое правительство будет коалиционным. «Будет предложено всем — коммунистам, «Единой России», предоставить кандидатуру по направлениям, которые должны соответствовать заданным параметрам», — пояснил он.

Как действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае
Политика

Кроме того, Фургал пообещал, что в крае начнется «непримиримая борьба» с алкогольными суррогатами и наркотиками в регионе, которая стартует с началом его работы. «Будет непримиримая борьба с торговлей суррогатами алкоголя, наркотиками и всеми теми неприятными вещами, которые, к сожалению, присутствуют на территории края. Компромисса не будет никакого», — заявил он.

Избранный губернатор рассказал также, что уже разработал штатное расписание правительства, но не будет его объявлять до инаугурации. «Я начну с острых социальных вопросов, это первое. Постараюсь, приложу все силы, думаю, получится», — цитирует Фургала «Интерфакс».

Среди первоочередных проблем региона он назвал также здравоохранение, задолженность края, которые могут его «утопить», а также навести порядок в рыбном хозяйстве.

Второй тур выборов главы Хабаровского края прошел 23 сентября.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Выборы , второй тур , Хабаровский край
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