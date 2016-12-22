ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,14 65,12 EUR Нал. 76,85 75,76 USD Бирж. 65,64 +0,02 EUR Бирж. 76,26 -0,11 USD ЦБ. 65,84 +0,08 EUR ЦБ. 77,04 -0,34 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6786,30 +327,30 IMOEX 2456,56 -0,73% RTSI 1178,87 -0,76% Brent 81,90 +0,28% DJIA 26444,49 +0,22% Nasdaq 8042,69 +0,64%
Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края
Лента новостей
Связанного с хищением 1 млрд руб. экс-банкира задержали на Украине 10:48, Общество Том Ли, Fundstrat: цена Ethereum вырастет на 726% до конца 2018 года 10:44, Крипто Инвесторы начали фиксировать прибыль. Индекс Московской биржи пошел вниз 10:31, Quote СМИ узнали о нежелании AppStore брать приложение для банковской биометрии 10:25, Технологии и медиа Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края 10:22, Политика Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 10:20, РБК и Schneider Electric Два человека погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в Петербурге 10:15, Общество Ураган «Роса» в Тихом океане достиг четвертой категории 10:05, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 10:00, РБК и Мираторг Миллиарды на диване: сеть Hoff превратила кризис в источник роста 09:59, Бизнес Иван не дурак: как заработать ₽142 млн на чае из сорняка 09:59, Свое дело Глава Бурятии решил поголовно проверить школьников на наркотики 09:44, Общество Сохранить и приумножить: что происходит на рынке private banking 09:28, РБК и FW Raiffeisen В Японии представили на 90% сделанный из пластмассы электромобиль 09:20, Технологии и медиа Лав ми, тендер: как изменились правила участия бизнеса в госторгах 09:08, Строительство  Аэропорты Кемерово и Новокузнецка приостановили работу из-за тумана‍ 09:04, Общество Спор о наследстве: как Македония ищет свое место в истории 09:01, Фотогалерея  СП выявила рост смертности младенцев в регионах с перинатальными центрами 09:00, Экономика Прокуратура подключилась к проверкам старых труб у нефтяников 09:00, Бизнес Холдинг партнера Усманова купил производителя систем «Сигнатек» 08:51, Технологии и медиа ЦБ отозвал лицензию у московского банка 08:44, Финансы Заработавшие на продаже ракетных двигателей Украине получили сроки 08:37, Общество Более половины покупок по системе tax free в России сделали китайцы 08:24, Экономика Киану Ривз - РБК: «Россия ассоциируется у меня с моральной силой» 08:22, Стиль Закрываем сезон: 5 главных советов при подготовке дачи к зимовке 08:21, Недвижимость Цены на нефть разозлили Трампа: распечатает ли он стратегические запасы 08:10, Quote Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 08:06, Спецпроект РБК PINK В Микронезии пассажирский лайнер скатился в море при посадке 07:39, Общество
Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края
Политика, 10:22
0
Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края

Победивший на выборах губернатора Хабаровского края Сергей Фургал вступил в должность. Об этом сообщает ТАСС.

Фургал получил удостоверение и знак губернатора. В его пресс-службе уточнили, что он сложил с себя полномочия депутата Госдумы.

Избирком утвердил победу кандидата от ЛДПР в Хабаровском крае
Политика

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края прошел 23 сентября. Согласно окончательным результатам, во втором туре за Фургала, выдвинутого ЛДПР, проголосовали 69,57% избирателей (325 566 человек), а за единоросса Вячеслава Шпорта — 27,97% (156 871 человек).

Комментируя поражение, Шпорт отметил, что признает выбор граждан, и поблагодарил всех, кто проголосовал за него. Он добавил, что Хабаровский край — «регион непростой».

26 сентября избирком утвердил победу кандидата от ЛДПР. Фургал заявил, что краевое правительство будет коалиционным. Он также пообещал бороться с алкогольными суррогатами и наркотиками в регионе.

Теги: Сергей Фургал , ЛДПР , Хабаровский край , Губернатор
Главное
Связанного с хищением 1 млрд руб. экс-банкира задержали на Украине Общество
Материалы по теме
Как действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае Политика
Избранный губернатор Хабаровского края рассказал о своих планах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter