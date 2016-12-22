Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края

Победивший на выборах губернатора Хабаровского края Сергей Фургал вступил в должность. Об этом сообщает ТАСС.

Фургал получил удостоверение и знак губернатора. В его пресс-службе уточнили, что он сложил с себя полномочия депутата Госдумы.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края прошел 23 сентября. Согласно окончательным результатам, во втором туре за Фургала, выдвинутого ЛДПР, проголосовали 69,57% избирателей (325 566 человек), а за единоросса Вячеслава Шпорта — 27,97% (156 871 человек).

Комментируя поражение, Шпорт отметил, что признает выбор граждан, и поблагодарил всех, кто проголосовал за него. Он добавил, что Хабаровский край — «регион непростой».

26 сентября избирком утвердил победу кандидата от ЛДПР. Фургал заявил, что краевое правительство будет коалиционным. Он также пообещал бороться с алкогольными суррогатами и наркотиками в регионе.