В Ингушетии не подтвердили новое рассмотрение закона о границе с Чечней

Народное собрание Ингушетии не планирует пересматривать принятый ранее закон об установлении границы с Чечней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского парламента.

«Ничего не планируется, насколько я знаю», — сказал агентству сотрудник пресс-службы.

Кроме того, еще два парламентария рассказали ТАСС, что не слышали о подобных планах, в их числе вице-спикер Народного собрания республики Василий Светличный и заместитель главы комитета регионального парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев.

Помощник главы Ингушетии Артем Перехрист рассказал «РИА Новости», что у него нет информации о планах повторно рассмотреть закон о границе.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на депутата ингушского парламента Сет-Салима Ахильхова сообщило, что парламент республики аннулировал голосование и повторное рассмотрение состоится в понедельник, 8 октября. Позже «Интерфакс» обновил свою новость, убрав из нее сообщение об аннулировании результатов голосования.

4 октября глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали законы об установлении границы между республиками. По словам члена ингушского парламента Закрия Мамилова, из 32 депутатов против документа проголосовали 13 человек. Парламентарии обратились в прокуратуру и Следственный комитет из-за нарушений, которые, по их мнению, были совершены во время рассмотрения закона.

Видео: zariffeli / Facebook

На фоне принятия закона о границе в Ингушетии проходили акции протеста. Сообщалось, что 4 октября силовики в Ингушетии выстрелили в воздух после того, как митингующие бросили бутылку в вышедшего к ним Евкурова.

Правительство республики разрешило организацию митинга в столице Ингушетии — Магасе. Протестная акция будет проходить восемь дней — с 8 по 15 октября.