ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,40 65,86 EUR Нал. 77,62 75,98 USD Бирж. 66,60 -0,42 EUR Бирж. 76,71 -0,44 USD ЦБ. 66,63 +0,42 EUR ЦБ. 76,66 +0,61 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6596,60 +6,60 IMOEX 2450,90 -0,57% RTSI 1159,33 -0,12% Brent 84,71 -1,01% DJIA 26447,05 -0,64% Nasdaq 7785,91 -1,17%
В Ингушетии разрешили неделю ходить на митинги
Лента новостей
Сенат США утвердил кандидата Трампа на пост Верховного судьи 23:05, Политика Бэнкси объяснил самоуничтожение его картины после продажи на аукционе 22:37, Общество В Ингушетии не подтвердили новое рассмотрение закона о границе с Чечней 22:33, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 22:19, РБК и Мираторг Посольство ответило на статью FT о взломе телеканала российскими хакерами 22:11, Политика «Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Ньюкаслом» 22:02, Спорт В Ингушетии разрешили неделю ходить на митинги 21:51, Политика Союз виноделов не исключил двукратного роста потребления вина в России 21:49, Бизнес Воробьев допустил рост цен на жилье в Подмосковье на 10–15% 21:36, Бизнес Второе судно приступило к укладке труб «Северного потока-2» в Германии 20:32, Бизнес Гуцериев назвал «комфортную» цену на нефть 19:57, Экономика В СК опровергли расстрел пилота при крушении вертолета с замгенпрокурора 19:39, Общество Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 19:27, РБК и FW Raiffeisen В Институте законодательства при правительстве России произошел пожар 19:01, Общество CМИ узнали про остановку поддержки Google Chrome на старой версии Android 18:50, Технологии и медиа СМИ узнали об обвинениях Роналду в адрес президента «Реала» 18:44, Спорт Интерпол запросил у Китая информацию о пропавшем главе организации 18:10, Политика Экс-глава фонда Доктора Лизы прокомментировала уголовное дело СК 18:07, Общество Сергей Семенов — РБК: «Энергоэффективность даёт 100% окупаемости» 17:57, РБК и Schneider Electric В Госдуме не исключили преследования «воскресшего» перебежчика Потеева 17:38, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 17:35, РБК и Мираторг Бэнкси прокомментировал самоуничтожение его картины после продажи 17:05, Общество Песков рассказал о планах Путина на день рождения 17:01, Политика Глава Еврокомиссии предложил не ссориться с Россией 16:39, Политика Во Франции похоронили Шарля Азнавура 16:33, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 16:19, РБК и Philips Власти Индонезии оценили число оставшихся под завалами в 152 тыс. 16:06, Общество Матвиенко рассказала о планах Путина посетить Южную Корею 15:32, Политика
В Ингушетии разрешили неделю ходить на митинги
Политика, 21:51
0
В Ингушетии разрешили неделю ходить на митинги
Правительство Ингушетии разрешило восьмидневный митинг против нынешнего варианта границы с Чеченской республикой

Правительство Ингушетии разрешило проведение в столице республики митинга, который будет происходить с 8 по 15 октября, а Магасе. Акция состоится на проспекте имени Идриса Зязикова. В соответствии с документом, который опубликован республиканской администрацией, акция состоится возле площади около местной телекомпании.

Власти Ингушетии объявили, что инициатором восьмидневного митинга является региональное общественное движение Ингушетии «Советов тейпов ингушского народа».

В начале октября депутаты парламента Ингушетии опротестовали принятие документа об административной границе с Чечней.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, которое должно быть утверждено голосованием депутатов республик, было подписано Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября. Документ предусматривает равноценный обмен территориями. Соглашение подписывалось на фоне протестов гражданских активистов Ингушетии.
Автор: Артем Филипенок.
Главное
Сенат США утвердил кандидата Трампа на пост Верховного судьи Политика
Главное
Сенат США утвердил кандидата Трампа на пост Верховного судьи Политика
Бэнкси объяснил самоуничтожение его картины после продажи на аукционе Общество
Песков рассказал о планах Путина на день рождения Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter