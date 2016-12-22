В Ингушетии разрешили неделю ходить на митинги

Правительство Ингушетии разрешило восьмидневный митинг против нынешнего варианта границы с Чеченской республикой

Правительство Ингушетии разрешило проведение в столице республики митинга, который будет происходить с 8 по 15 октября, а Магасе. Акция состоится на проспекте имени Идриса Зязикова. В соответствии с документом, который опубликован республиканской администрацией, акция состоится возле площади около местной телекомпании.

Власти Ингушетии объявили, что инициатором восьмидневного митинга является региональное общественное движение Ингушетии «Советов тейпов ингушского народа».

В начале октября депутаты парламента Ингушетии опротестовали принятие документа об административной границе с Чечней.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, которое должно быть утверждено голосованием депутатов республик, было подписано Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября. Документ предусматривает равноценный обмен территориями. Соглашение подписывалось на фоне протестов гражданских активистов Ингушетии.