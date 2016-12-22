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Усманов допустил возвращение «МегаФона» на зарубежную биржу
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Усманов допустил возвращение «МегаФона» на зарубежную биржу
Бизнес, 16:56
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Усманов допустил возвращение «МегаФона» на зарубежную биржу
Алишер Усманов объяснил решение «МегаФона» о делистинге с Лондонской биржи. По его словам, не исключено, что в будущем компания вернется на зарубежную фондовую площадку
Алишер Усманов (Фото: Валерий Шарифуллин / ТАСС)

В интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» Усманов рассказал, что в сложившейся ситуации, когда в России работают уже не три, а четыре сотовых оператора, компания открыто сообщила, сколько «МегаФон» будет тратить на развитие цифровой экономики. «Мы не можем обеспечивать инвесторов дивидендами, поэтому предложили выкупить у них акции», — объяснил бизнесмен, объясняя причину делистинга с Лондонской биржи.

По словам Усманова, это нормальная ситуация, он заметил, что через похожую историю проходила, например, страховая компания AIG. При этом он допустил, что после изменения ситуации на рынке совершенно не исключает возвращение «МегаФона» на зарубежную биржу. «Это позволило нам в тот момент привлечь очень много иностранных средств. Мы тогда ставили задачу компании в будущем — экспансию. Мы не думали, что этот рынок рухнет», — объяснил бизнесмен.

При этом Усманов подчеркнул, что на Западе у него осталось много активов. На вопрос, не опасается ли он сложностей в случае введения санкций, бизнесмен указал, что не стоит обращать на это внимание. «Будут санкции — будут санкции, не будут санкции — не будут санкции… Я не люблю, когда зависеть должен от чего-то или кого-то. Я могу зависеть только от своего президента или от своей жены. Будем жить в тех условиях, которые будут», — добавил он.

6 сентября «МегаФон» объявил о подаче заявки на делистинг и допуск к торгам своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи. Завершить делистинг планируется к 5 октября.

Ранее «МегаФон» завершил программу выкупа акций. Подконтрольная компании Megafon Investments приобрела 128,95 млн размещенных обыкновенных акций и ГДР «МегаФона» по цене $9,75 за бумагу. Это соответствует 18,6% обыкновенных акций «МегаФона». Таким образом, доля Megafon Investments в уставном капитале «МегаФона» выросла с 3,92 до 22,52%.

В начале августа владельцем 56,32% акций «МегаФона» вместо кипрской USM Holdings Limited стала российская «Холдинговая компания Юэсэм», подконтрольная Алишеру Усманову и Владимиру Скочу. Также акционерами «МегаФона» являются Газпромбанк (18,79%) и MICL.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Алишер Усманов , «МегаФон»
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