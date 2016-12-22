Глава и исполнительный директор «МегаФона» вышли из капитала компании

Председатель правления ПАО «МегаФон» Сергей Солдатенков и исполнительный директор компании Геворк Вермишян продали свои акции оператора. Об этом говорится в сообщении компании.

Солдатенков продал 255,5 тыс. GDR или 0,0412% в уставном капитале оператора. «Напрямую обыкновенные акции эмитента соответствующему лицу не принадлежали», — говорится в сообщении.

При этом Вермишян продал 6 тыс. обыкновенных акций «МегаФона», что соответствует доле в уставном капитале эмитента в размере порядка 0,000968%, а также доле обыкновенных акций эмитента в размере порядка 0,000968%.

В середине августа гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков в интервью РБК прокомментировал возможный уход из компании. Он рассказал о намерениях доработать до окончания контракта в начале 2019 год. «Мой нынешний контракт заканчивается в начале следующего года. В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», — заявил Солдатенков.