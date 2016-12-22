«МегаФон» выкупит акции у миноритариев за 76 млрд руб.

Сотовый оператор выкупит 18,7% своих акций за 76 млрд руб. Такими были результаты оферты акционерам, после которой компания планирует провести делистинг с Лондонской фондовой биржи

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Дочка» «МегаФона» Megafon Investmentd Cyprus Limited (MICL) получила от миноритариев сотового оператора заявки на продажу от владельцев 57,03 млн обыкновенных акций и 58,29 млн глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении «МегаФона», поступившем в РБК.

Указанные бумаги соответствуют 18,6% акций «МегаФона». Выкуп будет проводиться до 29 августа. За одну акцию MICL выплатит 659,26 руб., за GDR — $9,75. В общей сложности компания заплатит за акции 76 млрд руб.

В середине июля совет директоров «МегаФона» рекомендовал акционерам одобрить программу выкупа обыкновенных акций и GDR у миноритариев делистинг акций компании с Лондонской фондовой биржи.

Всего на Лондонской и Московской биржах торговалось 128,95 млн обыкновенных акций и GDR, или 20,8% от общего количества акций компании. Таким образом, на выкуп она могла потратить более $1,26 млрд (85 млрд руб. по текущему курсу). В выкупе не участвовали крупнейшие акционеры «МегаФона»: подконтрольная Алишеру Усманову и Владимиру Скочу Холдинговая компания ЮэСэМ (владеет 56,32%), Газпромбанк (18,79%), а также сама MICL. Как ранее сообщала компания, впоследствии MCL перепродаст акции другой «дочке» «МегаФона» — «МегаФон-Финанс».

Подробности делистинга с Лондонской биржи «МегаФон» планирует сообщить позднее. Решение, будет ли проводиться делистинг с Московской биржи, пока не принято.

После делистинга

Исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян объяснял решение о делистинге тем, что, по мнению компании, усилия менеджмента никак не отражаются на ее котировках, большее значение имеют внешние факторы. Кроме того, оператору необходимо искать новую операционную модель, однако правила лиcтинга, время, усилия и внимание, которые менеджмент тратит для его поддержания, ограничивают нужную для трансформации бизнеса гибкость. В частности, «МегаФон» не исключал в дальнейшем расширения партнерства с госструктурами, проведения сделок с более высоким уровнем риска, инвестиций в инфраструктуру с более низким уровнем возврата на капитал, увеличения долговой нагрузки, а также отказа от выплаты дивидендов. Наконец, на решение повлияли и неблагоприятные политические и макроэкономические тенденции.

Ранее в интервью РБК гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков называл хорошим спрос на предложение со стороны компании. Он объяснял это тем, что оператор предложил инвесторам выкупить акции с премией к текущей рыночной цене, и тем, что она стала еще более привлекательной, после того как российский рынок просел из-за геополитической ситуации.

В компании отметили, что мотивы, по которым 2,2% акционеров не приняли предложение, могут быть разными. «Например, в таких сделках всегда есть те, кто не успел выполнить внутренние процедуры, чтобы ответить на оферту, пропустил информацию или просто поленился и так далее», — рассуждает представитель «МегаФона».

По словам аналитика «Уралсиба» Константина Белова, в таких корпоративных действиях, как выкуп акций, всегда остается небольшой процент неучаствующих миноритариев. «Как правило, кто-то не знал или не успел, тем более история с делистингом «МегаФона» развивалась очень стремительно. Также среди держателей есть институциональные инвесторы, которые не могут участвовать в выкупе по своим собственным юридическим ограничениям, например фонды», — рассуждает он. В то же время в выкупе участвовали примерно 90% миноритариев, «это очень хороший результат», указал Белов.