Акции «МегаФона» упали на 17% после продажи доли топ-менеджерами
Бизнес, 11:40
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Акции «МегаФона» упали на 17% после продажи доли топ-менеджерами
«МегаФон» оказался в лидерах падения на торгах на Московской бирже: по данным на 11:20 мск, акции подешевели с открытия торгов почти на 17%, до 560,6 руб. за бумагу.
Снижение произошло на фоне сообщений о выходе из капитала компании главы и исполнительного директора «МегаФона» — Сергея Солдатенкова и Геворка Вермишяна.
Солдатенков продал 255,5 тыс. GDR, или 0,0412% в уставном капитале телекоммуникационного оператора (обыкновенные акции ему напрямую не принадлежали), Вермишян продал 6 тыс. обыкновенных акций «МегаФона», что соответствует доле в уставном капитале эмитента в размере порядка 0,000968%.
Еще одним фактором стало снижение кредитного рейтинга компании агентством Standard & Poor's — с BBB- до BB+, прогноз — «стабильный».