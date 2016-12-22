Акции «МегаФона» упали на 17% после продажи доли топ-менеджерами

«МегаФон» оказался в лидерах падения на торгах на Московской бирже: по данным на 11:20 мск, акции подешевели с открытия торгов почти на 17%, до 560,6 руб. за бумагу.

Снижение произошло на фоне сообщений о выходе из капитала компании главы и исполнительного директора «МегаФона» — Сергея Солдатенкова и Геворка Вермишяна.​



Солдатенков продал 255,5 тыс. GDR, или 0,0412% в уставном капитале телекоммуникационного оператора (обыкновенные акции ему напрямую не принадлежали), Вермишян продал 6 тыс. обыкновенных акций «МегаФона», что соответствует доле в уставном капитале эмитента в размере порядка 0,000968%.

Еще одним фактором стало снижение кредитного рейтинга компании агентством Standard & Poor's — с BBB- до BB+, прогноз — «стабильный».