«МегаФон» подал заявку о делистинге с Лондонской фондовой биржи

Российская телекоммуникационная компания «МегаФон» объявила о подаче заявки на делистинг и допуск к торгам своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Делистинг одобрен советом директоров «МегаФона». Его планируется завершить ​5 октября 2018 года.

Также «МегаФон» завершил программу выкупа акций. Подконтрольная компании Megafon Investments приобрела 128,95 млн размещенных обыкновенных акций и ГДР «МегаФона» по цене $9,75 за бумагу. Это соответствует 18,6% обыкновенных акций «МегаФона». Таким образом, доля Megafon Investments в уставном капитале «МегаФона» выросла с 3,92 до 22,52%.

Ранее в «МегаФоне» объясняли намерение провести делистинг с Лондонской биржи тем, что сохранение статуса публичной компании больше не является приоритетом для компании. По словам исполнительного директора «МегаФона» Геворка Вермишяна, в компании пришли к выводу, что сейчас усилия менеджмента никак не отражаются на котировках и «сегодня большее значение имеют внешние факторы».

Эксперты в разговоре с РБК объясняли также решения компании санкционной угрозой. 6 апреля США полностью изолировали ряд российских организаций и чиновников, в частности акционеров «МегаФона», попавших в так называемый кремлевский список.

В июле после объявления о делистинге акции «МегаФона»​ выросли на 17%, а агентство S&P поместило его рейтинги на пересмотр. Однако в конце августа акции упали на то же значение после объявления о продаже доли топ-менеджерами компании.

В начале августа владельцем 56,32% акций «МегаФона» вместо кипрской USM Holdings Limited стала российская Холдинговая компания ЮэСэМ, подконтрольная Алишеру Усманову и Владимиру Скочу. Также акционерами «МегаФона» являются Газпромбанк (18,79%) и MICL (3,92%), в свободном обращении находятся 20,97% акций.