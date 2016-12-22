ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,67 61,81 EUR Нал. 73,25 72,31 USD Бирж. 62,16 -0,40 EUR Бирж. 72,70 -0,39 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6371,20 +50,20 IMOEX 2343,14 -0,14% RTSI 1187,80 -0,13% Brent 75,25 +0,13% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
Акции «МегаФона» подскочили на 17% на фоне новостей о делистинге
Лента новостей
По Крымскому мосту проехало более 1 млн автомобилей 11:55, Общество Прокуратура возбудила дело за свалку на войсковом полигоне в Подмосковье 11:46, Общество En+ Дерипаски начала производство деталей для машин проекта «Кортеж» 11:41, Бизнес 3 кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 11:37, РБК и «Шелл» ЦБ увидел риски вывода капитала в законе о создании российских офшоров 11:34, Экономика ЦБ отложил обязательный расчет долговой нагрузки для выдачи кредита 11:30, Финансы В Петербурге украли фигуру волка Забиваки до окончания ЧМ 11:30, Общество Полиция начала поиск состава преступления в акции Pussy Riot в финале ЧМ 11:29, Общество Как правильно подобрать солнцезащитные очки 11:20, РБК Стиль и Roberto Cavalli Опубликовано видео опроса участников акции Pussy Riot на финальном матче 11:18, Общество Катар-2022: как будут выглядеть стадионы следующего ЧМ по футболу 11:11, Недвижимость  Как российские акции отреагируют на встречу Трампа и Путина 11:07, Quote Голы Черышева и Дзюбы оказались в числе лучших на ЧМ-2018 11:02, Спорт ФАС разрешила НМГ увеличить долю в «Первом канале» 10:58, Технологии и медиа Топилин пообещал тратить ₽5 млрд в год на переобучение предпенсионеров 10:49, Политика Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 10:46, Партнерский материал Система питания долгожителей: 7 принципов диеты «голубой зоны» 10:44, Спецпроект РБК PINK Ребенок погиб в ДТП с перевернувшимся автобусом в Ростовской области 10:43, Общество Крупнейшая инвестиционная компания BlackRock изучит криптовалютный рынок 10:40, Крипто Акции «МегаФона» подскочили на 17% на фоне новостей о делистинге 10:35, Бизнес В Индонезии родственники убитого крокодилом в отместку убили 300 рептилий 10:32, Общество Синоптики рассказали о самом жарком дне июля 10:25, Общество Что будет с ценами на новостройки после введения счетов эскроу 10:23, Недвижимость Суд арестовал подозреваемых в похищении владельца «Орловской нивы» 10:21, Общество Деловые андроиды: как человекоподобные роботы служат бизнесу 10:15, Потребрынок Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 10:10, РБК и Schneider Electric Трамп обвинил Обаму в годах «тупой» политики в отношении России 10:10, Политика Четверо детей отравились курительной смесью в Новосибирске 09:50, Общество
Акции «МегаФона» подскочили на 17% на фоне новостей о делистинге
Бизнес, 10:35
0
Акции «МегаФона» подскочили на 17% на фоне новостей о делистинге

Акции «МегаФона» в начале торгов на Московской бирже подскочили почти на 17%, до 589,9 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Рост котировок происходит на фоне решения ​совета директоров компании провести делистинг ценных бумаг «МегаФона» с Лондонской фондовой биржи.

«МегаФон» заявил о возможной продаже вышек мобильной связи
Технологии и медиа

Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»). Выкупу подлежат 128,5 млн обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (соответствуют 20,8% акций компании) по $9,75 за бумагу. Период выкупа — с 16 июля до 22 августа. «МегаФон» также сделает предложение о выкупе акций всем акционерам кроме USM Holdings (владеет 56,32% «МегаФона») и Газпромбанка (18,79%), а также Megafon Investments (3,92%).

Делистинг на Лондонской бирже произойдет после завершения программы приобретения глобальных депозитарных расписок, уточняет компания. Решение о делистинге на Московской бирже пока не принято. Совет директоров «МегаФона» также заявил, что сохранение статуса публичной компании не является больше для нее приоритетом.

Теги: «МегаФон» , делистинг , акции
Главное
Топилин пообещал тратить ₽5 млрд в год на переобучение предпенсионеров Политика
Материалы по теме
«МегаФон» объявил о делистинге в Лондоне и выкупе акций в Москве Бизнес
«МегаФон» заявил о возможной продаже вышек мобильной связи Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter