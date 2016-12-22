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Глава СПЧ заявил о необходимости пересмотра приговоров за репосты
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Глава СПЧ заявил о необходимости пересмотра приговоров за репосты
Общество, 09:19
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Глава СПЧ заявил о необходимости пересмотра приговоров за репосты

После частичной декриминализации ст. 282 УК (экстремизм) осужденный за репосты или его адвокат должны поставить вопрос о пересмотре приговора, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Естественно, это возможно, только это не амнистия, но эти приговоры [касающиеся репостов экстремистской информации] должны быть пересмотрены. То есть осужденный или его адвокат ставит вопрос о пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами», — сказал Федотов

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3 октября президент Владимир Путин предложил смягчить уголовную ответственность за экстремизм и разжигание ненависти. Глава государства предлагает не привлекать к уголовной ответственности за экстремистские высказывания, которые были совершены однократно и не представляли серьезной «угрозы для основ конституционного строя и государственной безопасности».

Так, предлагается исключить уголовное наказание за однократные экстремистские высказывания и публикации и заменить его административным штрафом от 10 тыс. до 20 тыс руб., или 100 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Уголовное наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет предлагается ввести в случае повторного нарушения в течение года. По данным судебного департамента Верховного суда, всего в России за пять лет — с 2012 по 2017 год — по ч. 1 ст. 282 были осуждены более 1,5 тыс.​ человек.

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До этого в июне с инициативой смягчения наказание за репосты по ст. 282 УК выступила группа депутатов Госдумы и внесла соответствующий законопроект. Тогда его поддержали Минкомсвязи, омбудсмен Татьяна Москалькова и компания Mail.Ru, которая также выступила за амнистию по делам за репосты. В то же время в Госдуме рекомендовали полностью не убирать ст. 282 из УК. В конце сентября Верховный суд принял решение уточнить судебную практику по делам, связанным с публикациями экстремистских материалов в интернете и в частности. в соцсетях, а также «учитывать контекст». Основанием для данного постановления было конституционное право граждан делиться информацией.

Теги: 282 , экстремизм , Михаил Федотов
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