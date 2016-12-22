В Госдуме рекомендовали не убирать статью за экстремизм из УК

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал не убирать статью за экстремизм из Уголовного кодекса (УК) и не переводить ее в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает ТАСС.
«Законопроект не поддержали ни Верховный суд, ни правительство. Это очень сложная конструкция, юридически не выверенная, на мой взгляд. Поэтому такое [отрицательное] заключение», — заявил председатель комитета Василий Пискарев. При этом он отметил, что готов поддержать законопроект о декриминализации наказания за репосты в соцсетях.
Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков 10 сентября заявил, что в стране появятся суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права. Однако в Кремле заявили, что российская судебная система не предполагает создание такого органа. «Наверное, это экспертная точка зрения. На повестку дня вносятся разные точки зрения, пока никакой позиции на этот счет нет», — сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.