В Минкомсвязи поддержали отмену уголовного наказания за репосты

Минкомсвязи России поддерживают предложение депутатов Госдумы отменить уголовное наказание за репосты экстремистских сообщений и материалов, заявил замдиректор департамента государственной политики министерства в области СМИ Арсений Недяк на совещании в Общероссийском народном фронте (ОНФ), передает «РИА Новости».

"Мы однозначно поддерживаем инициативу коллег из Госдумы... Это то, что касается декриминализации", - рассказал Недяк.

В свою очередь на сайте ОНФ сообщается, что присутствовавшие на совещании эксперты также выступили с критикой статьи 20.3 Кодекса об административных нарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремисткой атрибутики и символики).

«В последние годы складывается абсурдная судебная практика, когда к административной ответственности привлекают редакции и журналистов за карикатуры с изображениями нацистской символики, за размещение на сайтах изданий исторических фотографий, сделанных в период нацисткой оккупации», - говорится в сообщении. По их мнению, данную норму нужно корректировать.

Законопроект об отмене уголовного наказания за репосты внесли в Госдуму 25 июня. Он разработан депутатами Сергеем Шаргуновым и Алексеем Журавлевым. В его тексте предлагается отказаться от уголовной ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц в том случае, если они не связаны с применением насилия, не были совершены организованной группой и при их совершении не использовалось служебное положение.

В Верховном суде эту инициативу раскритиковали. По словам составившего официальный отзыв ВС Владимира Давыдова, идеи депутатов «не в полной мере согласуются с подходом законодателя» к данному вопросу.