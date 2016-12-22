Отстраненный мэр Махачкалы признал вину по делу о превышении полномочий

Отстраненный от должности мэра Махачкалы Муса Мусаев признал свою вину по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Дело рассматривает Советский районный суд Махачкалы, расследование взято под личный контроль главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Мусаев был задержан 19 января и спустя два дня арестован в рамках масштабной антикоррупционной операции в республике.

Мусаев обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следствие считает, что в марте 2016 года Мусаев незаконно передал участок земли площадью 17,5 тыс. кв. м Арскому кирпичному заводу, получив за это 1,1 млн руб. При этом рыночная стоимость участка составляет 81 млн руб.

С начала года в регионе арестованы главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и двое его заместителей, а также заместитель Мусаева Курбан Курбанов.

По словам президента России Владимира Путина, антикоррупционная борьба в республике будет продолжена «в интересах народа Дагестана».