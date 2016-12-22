Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий

Чиновника подозревают в передаче участка земли в собственность компании. Ущерб оценивается в сумму около 80 млн руб.

Муса Мусаев (Фото: Сергей Расулов / NewsTeam / ТАСС)

Мэр Махачкалы Муса Мусаев задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий, заявили РБК в следственном управлении Следственного комитета по Дагестану.

В СК сообщили, что чиновника доставят в изолятор временного содержания.

Ранее в пятницу следователи сообщили, что против Мусаева возбудили дело. По версии СК, он незаконно передал компании АСПК участок земли, находившейся в собственности властей региона. За это, считает следствие, он получил 1,1 млн руб., а рыночная стоимость участка превышает 81 млн руб.

В администрации Махачкалы и дома у мэра Мусы Мусаева прошли обыски, рассказал РБК старший помощник руководителя СУ СК по Дагестану Расул Темирбеков. «Обыски по делу в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева практически завершены. Изъяты документы, которые могут иметь значение для дела», — рассказал он. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. «Как правило, по делам такой категории следствие выступает с ходатайством об отстранении от должности», — заключил Темирбеков.

Сын мэра Бадрудин Мусаев — фигурант другого дела. Его обвинили в применении насилия против представителя власти, Мусаев, настаивала прокуратура, в мае 2016 года находился за рулем машины в нетрезвом виде и совершал управляемые заносы. Машину остановили сотрудники ДПС, но Мусаев и другой находившийся в салоне человек в ответ на это применили насилие.

Прокуратура просила суд признать Мусаева-младшего виновным и запросила для него пять лет колонии, но суд оправдал сына мэра Махачкалы. Обвинение обжаловало приговор, и 16 января Верховный суд Дагестана направил дело на новое рассмотрение.