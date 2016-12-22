Мэра Махачкалы заключили под стражу на десять суток

Мэр города Махачкалы Муса Мусаев, которого подозревают в превышении должностных полномочий, был арестован на десять дней. Об этом сообщил представитель Советского районного суда города, передает ТАСС.



«Если в течение десяти суток Мусаеву не будет предъявлено обвинение по этой статье (превышение должностных полномочий. — РБК), то его освободят», — сказал собеседник агентства. По его словам, если главе города предъявят обвинения, он будет арестован на два месяца.

О заключении под стражу мэра Махачкалы ходатайствовало следствие. Следователи полагают, что Мусаев на свободе может оказать давление на свидетелей и «уголовное дело» или скрыться. Адвокат мэра Сулейман Азуев выступил против такой просьбы и заявил, что его подзащитный был задержан, когда сам пришел в следственные органы. «Ни одного доказательства того, что могут наступить какие-то последствия для уголовного дела, если мой подзащитный не будет заключен под стражу, в суд не представлено», — сказал он.

Кроме того, защита градоначальника попросила приобщить к делу положительные отзывы о его деятельности, справки о составе его семьи, а также из больницы, в которой указано, что у Мусаева есть сердечные болезни, а также заявления от общественных организаций и городского собрания Махачкалы с просьбой не арестовывать градоначальника.



В свою очередь мэр Махачкалы сказал, что не собирается скрываться от следствия. «Я не из тех, кто бежит или оказывает давление», — сказал он.