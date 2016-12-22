Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,03 56,60 EUR Нал. 69,78 69,09 USD Бирж. 56,72 +0,20 EUR Бирж. 69,39 +0,26 USD ЦБ. 56,59 -0,17 EUR ЦБ. 69,40 +0,14 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 11538,03 -1227,95 MOEX 2286,33 -0,48% RTS 1270,92 -0,65% Brent 68,65 -0,71% DJIA 26071,72 +0,21% Nasdaq 7336,38 +0,55% FTSE 7730,79 +0,39%
Мэра Махачкалы заключили под стражу на десять суток
Лента новостей
РФС назвал недопустимыми призывы отстранить сборную России от ЧМ-2018 21:30, Спорт Персональная реклама и big data: эффективность без назойливости 21:23, РБК и МегаФон При атаке на отель в Кабуле погибли шесть украинцев 21:20, Общество Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея 21:13, Фотогалерея  В Тульской области при лобовом столкновении машин погибли пять человек 20:52, Общество Госдеп призвал Турцию к «скрупулезности» при сирийской операции 20:34, Политика «Реал» забил семь голов в матче чемпионата Испании 20:25, Спорт В Анкаре на акции противников операции в Сирии применили слезоточивый газ 20:06, Политика Турция назвала противников операции в Африне пособниками террористов 19:45, Политика СМИ узнали об уклонении певицы Шакиры от уплаты налогов в Испании 19:40, Общество «Первый канал» объявил имена наставников нового сезона шоу «Голос.Дети» 19:03, Технологии и медиа Вратарь сборной России пропустил два гола в первом матче за «Брюгге» 19:02, Спорт Главреда «БлогСочи» арестовали по делу о вымогательстве у депутата 18:31, Общество Песков рассказал об информировании о контактах Путина и Порошенко 18:03, Политика Турецкие ВВС поразили 45 целей в Африне 17:52, Политика При обстреле турецкого города из Африна погиб гражданин Сирии 17:31, Политика Песков рассказал об источнике рассказываемых Путиным анекдотов 17:06, Общество Песков рассказал о «некомфортных» вопросах Путину 17:04, Общество Песков рассказал о роли ярких вещей в своей жизни 16:51, Общество Песков рассказал о первой встрече с Путиным 16:50, Политика Песков одним словом охарактеризовал отношения России и США 16:50, Политика Песков рассказал о своем будущем после президентских выборов 16:44, Общество Эрдоган пообещал в короткие сроки закончить операцию в Африне 16:43, Политика «Динамо» объявило о подписании игрока сборной России 16:39, Спорт СМИ сообщили о 43 жертвах атаки на отель в Кабуле 16:38, Общество Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти до 2019 года 16:05, Экономика В Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков 15:59, Общество При обстреле автобуса на КПП в Донбассе погиб мирный житель 15:50, Общество
Мэра Махачкалы заключили под стражу на десять суток
Политика, 14:23
0
Мэра Махачкалы заключили под стражу на десять суток

Мэр города Махачкалы Муса Мусаев, которого подозревают в превышении должностных полномочий, был арестован на десять дней. Об этом сообщил представитель Советского районного суда города, передает ТАСС.

«Если в течение десяти суток Мусаеву не будет предъявлено обвинение по этой статье (превышение должностных полномочий. — РБК), то его освободят», — сказал собеседник агентства. По его словам, если главе города предъявят обвинения, он будет арестован на два месяца.

О заключении под стражу мэра Махачкалы ходатайствовало следствие. Следователи полагают, что Мусаев на свободе может оказать давление на свидетелей и «уголовное дело» или скрыться. Адвокат мэра Сулейман Азуев выступил против такой просьбы и заявил, что его подзащитный был задержан, когда сам пришел в следственные органы. «Ни одного доказательства того, что могут наступить какие-то последствия для уголовного дела, если мой подзащитный не будет заключен под стражу, в суд не представлено», — сказал он.

В ожидании чисток: с чем связано задержание мэра Махачкалы
Политика

Кроме того, защита градоначальника попросила приобщить к делу положительные отзывы о его деятельности, справки о составе его семьи, а также из больницы, в которой указано, что у Мусаева есть сердечные болезни, а также заявления от общественных организаций и городского собрания Махачкалы с просьбой не арестовывать градоначальника.

В свою очередь мэр Махачкалы сказал, что не собирается скрываться от следствия. «Я не из тех, кто бежит или оказывает давление», — сказал он.

Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий
Политика

Мусаев был задержан в пятницу, 19 января. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски у него дома и в городской администрации.

Против мэра Махачкалы было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). Как полагает следствие, в марте 2016 года он отдал Арскому кирпичному заводу в собственность земельный участок площадью около 17,5 тыс. кв. м, который находился в республиканской собственности. За это предприятие заплатило 1,1 млн руб. при рыночной стоимости земли более чем 81 млн руб. В Следственном комитете полагают, что такими действиями Мусаев нанес материальный ущерб республике Дагестан в размере 80 млн руб.
Теги: арест , Махачкала , превышение полномочий
Главное
Песков одним словом охарактеризовал отношения России и США Политика
Материалы по теме
Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела мэра Махачкалы Общество
Против мэра Махачкалы возбудили уголовное дело Общество
Прокурор попросил пять лет колонии для сына мэра Махачкалы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.