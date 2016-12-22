В Дагестане задержали заместителя мэра Махачкалы

В Дагестане задержали заместителя главы администрации Махачкалы, начальника управления архитектуры и градостроительства Курбана Курбанова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Эту информацию подтвердил РБК источник, близкий к властям Махачкалы. Он связал задержание с делом о продаже мэрией участка площадью 17 тыс. кв м компании ОАО «АСПК», которой владеет Ахмед Курбанов — отец задержанного чиновника. В пресс-службе администрации Махачкалы сказали РБК, что у них нет никакой официальной информации по поводу задержания Курбана Курбанова.

​В начале года в Дагестане началась масштабная антикоррупционная операция, возбуждено несколько десятков уголовных дел. В частности, арестованы врио премьер-министра региона Абдусамад Гамидов и двое его замов, мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.