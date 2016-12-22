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Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела мэра Махачкалы
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Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела мэра Махачкалы
Общество, 02:32
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Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела мэра Махачкалы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мусаев обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). По версии следователей, в марте 2016 года Мусаев передал из республиканской собственности Арскому кирпичному заводу (ОАО «АСПК») земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв.м. Плата за это составила 1,1 млн руб. при рыночной стоимости участка в более чем 81 млн.

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«Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 миллионов рублей», — подчеркнули в СКР.

Мусаев был задержан правоохранительными органами в пятницу, 19 января. Обыски по делу Мусаева прошли у него дома и в администрации Махачкалы.

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