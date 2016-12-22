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Путин анонсировал продолжение антикоррупционных зачисток в Дагестане
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Путин анонсировал продолжение антикоррупционных зачисток в Дагестане
Зачистки в Дагестане, 02 мар, 19:00
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Путин анонсировал продолжение антикоррупционных зачисток в Дагестане
Масштабная антикоррупционная операция в республике ведется в интересах народа Дагестана, сказал президент, добавив, что она будет продолжена. Ранее в пятницу власти задержали главу одного из районов республики
Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде, президент России Владимир Путин сообщил, что борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена, передает корреспондент РБК.

«Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. Все будет продолжено», — ответил Путин на вопрос журналистки из Дагестана о том, будет ли после выборов продолжена борьба с коррупцией и клановостью в республике, которую сейчас ведет и.о. главы Дагестана Владимир Васильев.

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Масштабная антикоррупционная операция в Дагестане проходит с начала февраля. Среди арестованных — врио главы правительства региона и другие высокопоставленные чиновники.

Источник РБК в центральном аппарате МВД рассказывал, что оперативные действия начались в ночь с 4 на 5 февраля, вечером 5 февраля врио главы региона Владимир Васильев отправил в отставку региональное правительство. В рамках зачистки в регионе задержаны также мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, а также бывший глава Кизилюрта Устархан Алюков.

Собеседник РБК также отмечал, что материал на дагестанских чиновников власти начали собирать за два года до операции, но «не хватало политического решения из федерального центра».

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Ранее в пятницу, 2 марта, Федеральная служба безопасности задержала главу Дербентского района республики Магомеда Джелилова, его заподозрили в превышении полномочий с тяжкими последствиями.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал РБК, что должности в республике распределялись по национальным признакам. По его словам, сложилась система, при которой назначение на должн​ость проходило не на основе качеств человека, а «по другим совершенно причинам».

10 февраля заместитель генпрокурора Иван Сыдорук сообщил, что на тот момент власти возбудили 71 уголовное и 433 административных дел по нарушениям в республике.

Авторы: Наталья Галимова, Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Дагестан
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