Главред издания «Страна.ua» получил убежище в Австрии

Австрия предоставила убежище главному редактору интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве. Об этом он написал в своем Facebook.

Гужва выразил благодарность австрийским властям и людям, которые помогали ему. По его мнению, для украинских властей и украинских журналистов «это будет также важным сигналом».

Гужва уехал в Вену и попросил политическое убежище в конце января. По словам журналиста, его запрос был связан с беспрецедентным давлением со стороны властей Украины. Гужва остался главным редактором интернет-издания и продолжил руководить им из-за границы. В феврале Шевченковский районный суд Киева принял решение объявить главреда «Страна.ua» в розыск.

В июне 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели в редакции «Страна.ua» обыски, после чего Гужву задержали по подозрению в вымогательстве. Согласно материалам киевской прокуратуры, журналист «требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Позже ему предъявили обвинения, а в конце июня арестовали на 60 суток.