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Экс-журналист ЦУРа заявил об участии Чепиги в эвакуации Януковича
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Экс-журналист ЦУРа заявил об участии Чепиги в эвакуации Януковича
Отравление Скрипалей, 21:24
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Экс-журналист ЦУРа заявил об участии Чепиги в эвакуации Януковича

Полковник Главного управления Генштаба и Герой России Анатолий Чепига, которого расследователи Bellingcat и The Insider считают скрывающимся под именем Руслана Боширова, возглавлял операцию по эвакуации в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал РБК бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев.

«Чепига, он же Боширов, участвовал в эвакуации Януковича в Россию. Как рассказал мой источник, Боширов лично прибыл в резиденцию Януковича Межигорье», — отметил он.

По его словам, Чепига был с Януковичем вплоть до эвакуации экс-президента Украины на территорию России через Крым. Канев подчеркнул, что именно за эту операцию Чепига получил звание Героя России.

По словам Канева, ему об этом рассказал источник, который 30 лет служил в ГРУ. «Я свечку не держал, но источник заслуживает доверия, никогда меня не подводил», — добавил он. 

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

В начале сентября британская полиция назвала Руслана Боширова и Александра Петрова главными подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После этого президент России Владимир Путин заявил, что Петрова и Боширова нашли, они являются гражданскими лицами. Сами они в интервью RT рассказали, что приехали в британский Солсбери как туристы, чтобы отдохнуть и посмотреть «знаменитый собор». 

СМИ пообщались с земляками Чепиги из расследования о «деле Скрипалей»
Общество

В конце сентября эксперты издания The Insider и группы расследователей Bellingcat заявили, что под именем Боширова скрывается полковник Анатолий Чепига — выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), Герой России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию «новым вбросом». Позднее экс-командир Чепиги в ДВОКУ Александр Боржко заявил, что выпускал курсанта по фамилии Чепига, однако отметил, что информация о его причастности к отравлению Скрипалей «попахивает легкой шизофренией». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался размышлять на тему, похож ли Чепига на Боширова.

Теги: Виктор Янукович , Украина
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